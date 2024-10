Wymagana do dofinansowania norma EN-13739 dla rozsiewaczy nawozów. Co oznacza?

W związku ze startującym za kilka dni naborem na dofinansowanie maszyn w ramach programu “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” i możliwością nabycia m.in. rozsiewaczy nawozów spełniających europejską normę EN-13739 pojawia się wiele pytań. Czym owa norma jest i co to oznacza dla rolnika? Postaramy się zatem nieco przybliżyć ten temat.

Z racji tego, że wspomniany program dofinansowań “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” skupia się bardzo mocno na ochronie środowiska, to maszyny dofinansowywane w jego ramach muszą spełniać rygorystyczne normy pozwalające chociażby na jak najlepsze wykorzystanie nawozów, czego wyrazem jest wprowadzenie jako kryterium normy EN-13739. Jednak czym właściwie jest ta norma i co oznacza dla rolnika chcącego kupić taką maszynę?

Norma EN-13739 dla rozsiewaczy nawozów. O co tu chodzi?

Najprościej rzecz ujmując, wyznacza ona dopuszczalną maksymalną wartość wskaźnika nierównomierności poprzecznej przy wysiewie nawozów granulowanych, który został określony na poziomie 15 proc.

Jednakże jest to tylko ułamek założeń, jakie musi spełniać rozsiewacz, by móc zakwalifikować się do programu dofinansowania. We wspomnianej normie, która jest dosyć rozbudowana znalazły się również punkty, które dotyczą m.in. wysiewu granicznego (nierównomierność nie może przekroczyć 3 promili) czy krawędziowego.

Jest tam również punkt który dotyczy np. szczegółowych warunków technicznych, jakie ma spełniać rozsiewacz, czyli m.in. ustawianie dawki wysiewu i szerokości roboczej, skala pojemności na zbiorniku czy też łatwości opróżniania zbiornika z resztek nawozu.

Znajdziemy tam również szczegółowe wymagania z jakimi elementami tj. chociażby pojemniki i narzędzia wymagane do próby kręconej, rozsiewacz ma być dostarczony.

W szczegółach ww. normy jest wiele bardzo dokładnych wymagań technicznych, jakie ma spełniać rozsiewacz nawozów. Można najprościej sprowadzić je do tego, że powinien on być jak najbardziej dokładny, tak aby móc wysiać dokładnie tyle nawozu, ile jest w danym momencie na polu potrzebne.

Co to oznacza dla rolnika?

Ale co to wszystko oznacza dla rolnika chcącego taki rozsiewacz nabyć? Otóż niezbyt wiele, ponieważ wspomnianą normę musi spełnić producent maszyny, który później pod taką maszyną się podpisuje. Jak powiedział nam Andrzej Borowiec z firmy Amazone, obecnie w przypadku dofinansowywania takiego rozsiewacza jedynym pytaniem jest to, czy Agencji Restrukturyzacji wystarczy nalepka na maszynie potwierdzająca, że rozsiewacz spełnia normę, czy konieczny będzie wyciąg z dokumentacji technicznej, ponieważ ta kwestia nie została jeszcze precyzyjnie określona.

Na koniec warto wspomnieć, że wyżej wymienioną normę spełniają właściwie wszyscy liczący się producenci, zarówno zagraniczni jak i krajowi.