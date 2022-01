Wykorzystanie nadwyżki energii do ogrzewania wody w bojlerze: regulator Ohmpilot

W związku z niepewnymi jeszcze do końca przepisami rozliczeń nadwyżek energii, coraz więcej użytkowników instalacji fotowoltaicznych zastanawia się w jaki sposób wykorzystać optymalnie wytworzoną energię.

Jedną z form wykorzystania energii jest ciekawe rozwiązanie oferowane przez firmę Fronius, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i sprawdza się w gospodarstwach, gdzie instalacja już jest. Urządzenie Fronius Ohmpilot daje wiele możliwości wykorzystania nadmiaru energii do użytku wewnętrznego na przykład do podgrzewania bojlera.



Oszczędności na systemie grzewczym w miesiącach letnich

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie szczególnie wiosną i latem, kiedy ogrzewanie za pomocą kotła uruchamiamy rzadko. Podgrzewanie wody do użytku wewnętrznego wymaga energii elektrycznej, aby bojler mógł spełniać swoje zadanie i dostarczać ciepłą wodę. Nieważne, czy dom ogrzewany jest peletem, olejem lub gazem — instalacja PV może wspomagać każdy system grzewczy. Zawsze nadwyżkę energii słonecznej, można wykorzystać do wytwarzania ciepła.

Dzięki tej opcji można nawet całkowicie wyłączyć ogrzewanie w miesiącach letnich, ponieważ nie trzeba odłączać całego systemu grzewczego do przygotowania niewielkich ilości ciepłej wody. W ten sposób nie tylko można oszczędzać na kosztach energii, ale również żywotność systemu ogrzewania się wydłuża.

Fronius Ohmpilot – inteligentny regulator



Fronius Ohmpilot jest regulatorem inteligentnie sterującym odbiornikami rezystancyjnymi. Jego głównym przeznaczeniem jest wykorzystanie nadmiaru energii słonecznej w celu podgrzania wody np. w kotłach i zbiornikach buforowych, ale może być także stosowany do grzejników na podczerwień lub grzejników łazienkowych np. na ręczniki. Może współpracować ze wszystkimi falownikami firmy Fronius.

– Dzięki płynnie regulowanej mocy w zakresie od 0 do 9 kW, nadmiar energii PV można spożytkować do bezpośredniego zasilania odbiorników w gospodarstwie domowym w takim stopniu, aby energia nie była ani oddawana do sieci, ani z niej pobierana – mówi Piotr Kisiel, dyrektor zarządzający Manitu Solar, dystrybutora fotowoltaiki w Warszawie i Gdańsku.

Korzyści z nadprodukowanej energii

Nawet jeśli nie ma słońca, promienie UV docierają do powierzchni paneli, a więc woda ogrzewana jest także zimą. Porównując tę metodę z ogrzewaniem wody za pomocą pieca, jest ona całkowicie bezobsługowa. Wymaga jedynie kontroli i drobnych prac konserwacyjnych od czasu do czasu. Prosta konstrukcja nie generuje problemów i dodatkowych kosztów.

Zużywając nadwyżki energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń, właściciele domów wprowadzają mniej energii do sieci energetycznej. W ten sposób zwiększają zużycie energii na potrzeby własne do ponad 60%. Dzięki temu osiągają większą niezależność energetyczna i oszczędności w rozliczeniach.

– Jest to niezwykle prosta instalacja dająca możliwość ustawienia temperatury minimalnej c.w.u. Dodatkowo koordynuje z innymi źródłami ciepła, np. gazowymi podgrzewaczami wody i współpracuje z pompami ciepła. To bardzo wygodne i użyteczne urządzenie, które można w bardzo łatwy sposób zamontować – dodaje Piotr Kisiel.