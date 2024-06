Wyjątkowe odmiany zbóż i maszyny spełniające najwyższe oczekiwania – Otwarty Dzień Pola PHR

6 czerwca 2024 w Nagradowicach odbył się Otwarty Dzień Pola Poznańskiej Hodowli Roślin. Była to okazja do wysłuchania wykładów dotyczących odmian kolekcji Poznańskiej Hodowli Roślin oraz zobaczenia ich na jednym polu pokazowym.

Podczas spotkania prelekcję wygłosił również prof. dr hab. Tomasza Piechotę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ostatnią częścią wydarzenia był pokaz maszyn oraz prezentacja oferty firmy KUHN.

Przybyłych gości przywitał Prezes PHR Tulce. Poznańska Hodowli Roślin to firma specjalizująca się w hodowli, uprawie i produkcji nasiennej roślin zbożowych (ozimych i jarych), strączkowych, specjalistycznych oraz traw. Najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny stworzony przez firmę jest połączeniem wiedzy, badań COBORU oraz doświadczeń prowadzonych w laboratoriach i na własnych poletkach. Odmiany każdego roku wykazują lepszy potencjał plonotwórczy, lepsze wykorzystywanie składników pokarmowych oraz podwyższoną odporność na patogeny czy tolerancję na dynamicznie zmieniające się, niesprzyjające warunki glebowo-siedliskowe i klimatyczne.

Nowe odmiany pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, grochu siewnego

Podczas pierwszej części spotkania omówione zostały szczegółowo odmiany dostępne w kolekcji PHR. Jedną z najnowszych odmian, którą można było podziwiać na poletku pokazowym była zarejestrowana w 2024 roku pszenica ozima Fuzja, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna oraz obecnością genów podwyższających odporność na rdzę brunatną. Jej wysoka zdolność krzewienia się umożliwia mniejsza obsada na hektar. Dzięki niskim wymaganiom glebowym i tolerancji na stanowiska z niskim pH doskonale adaptuje się w różnych warunkach klimatyczno-glebowych, a przez to można uprawiać ją na terenie całego kraju.

Kolejną nowo zarejestrowaną odmianą w bieżącym roku jest pszenica ozima Fantazja. Rośliny charakteryzują się wysoką zdolnością rozkrzewiania, średnią wysokością (ok. 94 cm) z bardzo wysoką odpornością na wyleganie. Odmianę cechuje również wysoka tolerancja na zmienne warunki klimatyczno-środowiskowe oraz wysoka odporność na choroby, zwłaszcza na: mączniaka, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew.

W kolekcji PHR od tego roku znaleźć można również odmianę pszenżyta ozimego Tinos, którą cechuje dobra zimotrwałość oraz bardzo wysokie i stabilne plonowanie, a także wysoka odporność na choroby, takie jak: rdza żółta, septorioza plew, czy fuzarioza kłosów.

Podczas przyglądania się poletkom doświadczalnym można było zaobserwować odmianę jęczmienia jarego w typie pastewnym Narrator, która odznacza się wczesnym dojrzewaniem oraz bardzo dobrymi parametrami żywieniowymi (zawartość białka wynosi około 12%). Dzięki bardzo wysokiemu wyrównaniu ziarna i masie tysiąca ziaren uzyskiwana pasza ma wysoką wydajność. Może być również stosowana jako komponent do mieszanek zbożowych wraz z owsem i pszenicą jarą.

Jedną z premier była również odmiana grochu siewnego Ursus o średnim pokroju z wysoką odpornością na wyleganie oraz bardzo mocno rozbudowanymi wąsami czepnymi. Wyróżnia ją równomierne dojrzewanie, wysoka odporność na pękanie strąków, którą zapewnia kształt strąka oraz wysoki profil zdrowotnościowy.

Międzyplony w praktyce

Po prezentacjach odmian, prof. dr hab. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podzielił się z słuchaczami informacjami dotyczącymi stosowania międzyplonów w praktyce.

Profesor podkreślił, że podstawą produkcji jest gleba. Ostatni sezon był według prelegenta przykładem pogarszającego się na terenie całego kraju stanu gleb. Rolnicy zmuszeni byli wjeżdżać w pola w warunkach dużej wilgotności lub suszy. Skorupa glebowa jest poważnym problem, który nawet przy niewielkich opadach deszczu może powodować lokalne podtopienia pól czy prowadzić do usychania roślin. Jest to skutek przede wszystkim działalności ludzkiej. Nieokryta gleba ciągle poddawana działaniu deszczu, wiatru, promieniowania słonecznego, w efekcie ulega degradacji. Dzięki zastosowaniu międzyplonów sytuację tę można poprawić. Korzyścią ze stosowania międzyplonów jest między innymi poprawienie struktury gleby, zatrzymywanie wody w kompleksie sorpcyjnym, poprawa zdrowotności oraz plonotwórczości roślin, zwiększenie bioróżnorodności, nie tylko jeśli chodzi o pożyteczne owady, ale również mikroorganizmy glebowe, które mają wpływ na walkę z fuzariozami i zgorzelami. Zaprezentowane zostały również podstawowe zasady dotyczące tworzenia mieszanek używanych do międzyplonów.

Maszyny rolnicze KUHN

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja szerokiej oferty maszyn rolniczych KUHN, m.in siewnika i rozdrabniacza oraz urządzeń wspomagających rolnictwo przez przedstawiciela firmy Andrzeja Rembacza, który zapowiedział również uczestnictwo na wrześniowych Targach Agro Show w Bednarach.

Podczas prezentacji przedstawiono również skaner do gleby, który pozwala na tworzenie map elektroprzewodności, map zmiennego wysiewu nasion, czy zmiennej głębokości upraw oraz sprawdzenie zawartości wody i głębokości podeszwy płużnej. Są to elementy znacząco ułatwiające uprawę.

Otwarty Dzień Pola Poznańskiej Hodowli Roślin

Dzięki pasji pracowników PHR, zaproszeni goście mogli poznać szeroką ofertę odmian roślin oraz wybrać taką, dzięki której, pomimo wielu niesprzyjających czynników będą w stanie wypracować dobry plon. Prezentacja prof. dr hab. Tomasz Piechota wzbogaciła spotkanie informacjami dotyczącymi sposobu tworzenia najbardziej efektywnego płodozmianu, a pokaz maszyn KUHN stanowił dopełnienie szerokiej bazy wiedzy przedstawionej uczestnikom.

Aleksandra Jasińska