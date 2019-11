Wydłużenie terminu składania wniosków jest konieczne

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o co najmniej 2-tygodniowe wydłużenie terminu określonego na 15 listopada br. na składanie przez rolników wniosków o tzw. „pomoc suszową” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– W wielu gminach województwa podlaskiego rolnicy nie otrzymali jeszcze protokołów z szacowania, których kopie są niezbędnym załącznikiem ww. wniosku. Część protokołów jest w trakcie poprawek przez komisje, a inna część jest jeszcze sprawdzana i podpisywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Według PIR termin 15 listopada na złożenie wniosków do ARiMR jest nierealny do spełnienia dla wielu rolników, którzy bez protokołu komisji nie mogą złożyć wniosku. Dlatego zdaniem samorządu rolniczego wydłużenie terminu na składanie przez rolników wniosków o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest niezbędne.

Źródło: PIR

Opracował: Samuel Skrzysz