Wydajniejsza praca ładowarkami teleskopowymi

Ładowarka teleskopowa to sprzęt, który często pracuje najwięcej z całej floty maszyn. Podczas żniw nasilenie prac ładowarkami rośnie ze względu na m.in. ilość załadunków i rozładunku słomy czy prac w spichlerzach. Duża liczba przepracowanych godzin, świadczy o przydatności i użyteczności tego typu maszyn. Warto dokładnie skupić się na różnych opcjach i rozwiązaniach, które mogą znacząco wpłynąć na wydajność pracy, jak również na trwałość maszyny.

Dzięki zastosowaniu systemów wspomagających operatora podczas pracy ładowarką teleskopową możemy uzyskać wyższą wydajność, precyzję oraz komfort pracy maszyną, która należy do najczęściej wykorzystywanych w gospodarstwie, a co za tym idzie jej wydajność wpływa zdecydowanie na szybkość wykonywanych prac.

Amortyzacja ramienia roboczego

Amortyzacja wysięgnika jest bardzo przydatną funkcją. Chroni ramię, maszynę oraz operatora przed niepożądanymi wstrząsami podczas transportu materiału. W celu zwiększenia precyzji pracy przydatną opcją jest system włączający i wyłączający amortyzację wstrząsów ramienia teleskopowego, bez ingerencji operatora. Amortyzacja włącza się po przekroczeniu 7 km/h oraz wyłącza poniżej tej prędkości w trakcie pracy ładowarką marki CLAAS.

Automatyka kąta położenia narzędzia

Podczas pracy z narzędziem, ważnym elementem jest jego pozycja względem podłoża lub ładunku. – W momencie kiedy pracujemy z łyżką lub widłami, za każdym razem operator musi ustawić odpowiedni kąt. W przypadku wideł do palet dobra widoczność ułatwia to zadanie. Jednak w przypadku łyżki nie jest to już takie proste. Pomocny okazuje się układ automatyki kąta położenia narzędzia. Wystarczy wypozycjonować narzędzie, następnie przytrzymać przycisk, a pozycja narzędzia zostaje zapamiętana. Krótkie naciśnięcie przycisku sprawi, że narzędzie samo ustawi się do wcześniej zapamiętanej pozycji.” – mówi Emil Kaźmierczak Produkt Manager z CLAAS Polska.

Automatyka hamulca postojowego

Rolnicza ładowarka teleskopowa pracuje nie tylko na równym terenie, ale również na pochyłościach. W celu zapewnienia jej stabilnej pracy przy załadunku, by zapobiec jej toczeniu się, konieczne jest używanie hamulców. System zintegrowanych hamulców w przedniej osi, nie tylko dobrze chroni je przed czynnikami zewnętrznymi ale umożliwia również automatyczną pracę układu hamulcowego. Podczas postoju hamulec jest automatycznie aktywowany, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy. Ładowarka samoczynnie utrzymuje swoją pozycję. Co ciekawe, opuszczenie przez operatora fotela, również załącza hamulec i chroni przed przypadkowym przemieszczeniem maszyny.

Automatyka przekładni

Ładowarka powinna być mocna, szybka, precyzyjna i charakteryzować się niskim zużyciem paliwa. Oznacza to, że musi dopasowywać się do zmiennych warunków pracy. – Podczas przepychania materiału lub wbijania się w pryzmę, potrzebujemy dużej siły pchania. Przy pracach z paletami, lub big-bagami niezbędna jest precyzja pracy. Szybkie i płynne przyspieszanie konieczne jest do sprawnego wykonania cyklu załadunku. A duża prędkość z obniżonymi obrotami silnika ułatwia ekonomiczne przemieszczanie się ładowarki na większych dystansach – dodaje ekspert CLAAS Polska

Jak pogodzić te wszystkie elementy? Odpowiedzią jest przekładnia bezstopniowa z inteligentnym sterowaniem. W zależności od warunków pracy, obciążenie silnika oraz przełożenie przekładni jest dobierane w zależności od warunków pracy.

Odpuszczanie ciśnienia na ramieniu

Podczas zmiany narzędzi dużym ułatwieniem jest hydrauliczna blokada. Obok tego systemu, przydatną opcją jest możliwość obniżenia ciśnienia w trzecim obwodzie hydraulicznym, bez konieczności wyłączania silnika ładowarki. Węże odpowiedzialne za działanie krokodyla, albo chwytaka do bel po wciśnięciu przycisku można bezproblemowo odpiąć od ładowarki.

Układ ręcznego sterowania prędkością obrotową silnika

Karmienie zwierząt , zamiatanie podwórza lub ścielenie, wymaga od operatora utrzymywania stałej prędkości. Podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach lub omijaniu przeszkód nie jest to priorytetem. Ładowarka może utrzymywać samoczynnie wyznaczoną przez operatora prędkość. Raz ustawiona prędkość jazdy pozostaje niezmieniona do czasu dotknięcia hamulca.

Automatyka rewersowania wentylatora

Praca w trudnych warunkach prowadzi do zmniejszenia wydajności chłodzenia poprzez zatykanie otworów wlotowych powietrza. Bez systemu wstecznego ciągu wentylatora, konieczne jest zatrzymanie pojazdu i ręczne ich oczyszczenie. Dlatego klienci tak chętnie wybierają układ rewersji wentylatora. Ważne jest również to, jak powietrze jest kierowane przez maszynę. Czy nie jest kierowane na podłoże i nie powoduje niepotrzebnego rozdmuchiwania kurzu? Po załączeniu ciągu wstecznego, warto zwrócić uwagę na to skąd zasysane jest powietrze. Czy z części czystej, czy brudnej? Podczas pracy, zapomnienie o wciśnięciu przycisku, może prowadzić do zbyt dużej temperatury maszyny oraz większego zużycia paliwa. System automatycznej rewersji wentylatora, samoczynnie załącza ciąg wsteczny i utrzymuje otwory wlotowe wolne od zanieczyszczeń.

Układ centralnego smarowania

Obsługa codzienna jest jak wizyta u dentysty. Niezbędna, ale zazwyczaj nie wykonywana z radością. Jej uproszczenie i sprowadzenie do minimum, pozwala na utrzymanie wysokiego stanu technicznego maszyny przez długie lata pracy. Proste do przeprowadzania rozwiązania ułatwiają wykonanie czynności konserwacyjnych. Zgrupowanie punktów smarnych ułatwia operatorowi dostarczenie smaru w odpowiednie miejsce bez pominięcia. Fabryczny układ centralnego smarowania obejmuje wszystkie punkty smarownicze, przez to doskonale wypełnia swoje obowiązki, mające na celu ułatwienie czynności konserwacyjnych. Z głównego zbiornika, smar pod ciśnieniem trafia do rozdzielacza, który odpowiednio dobraną ilość, w zależności od zapotrzebowania kieruje do każdego punktu w ładowarce.

Dokładne przeanalizowanie i wybór różnych opcji w ładowarce pozwoli na uzyskanie wyższej wydajności, precyzji i komfortu pracy maszyną, która należy do bardzo mocno wykorzystywanych w gospodarstwie, a co za tym idzie jej wydajność wpływa zdecydowanie na szybkość wykonywanych prac w gospodarstwie.

Materiały prasowe CLAAS