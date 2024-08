Wyczyść kombajn po żniwach, bo ci się myszy zalęgną albo gorzej

Choć zapewne gdzieniegdzie zboże jeszcze stoi, to możemy uznać, że żniwa mamy za sobą. Nie oznacza to spoczynku dla kombajnów, bo pozostaje jeszcze koszenie kukurydzy. Jednak niezależnie, czy maszyna pojedzie jeszcze w pole czy nie, czeka nas jej dokładne czyszczenie.

Kombajn zbożowy to bardzo skomplikowana maszyna rolnicza, a od jego pracy wymagamy wydajności i szybkości, bo koszenie jest dziś zależne od pogody. Między jednym a drugim polem zazwyczaj mamy czas na szybki przegląd serwisowy i naprawdę zgrubne czyszczenie maszyny.

Niezależnie od tego, czy już skończyliśmy w tym roku koszenie, czy pojedziemy jeszcze w kukurydzę, to obecnie jest dobry czas na dokładne wysprzątanie kombajnu. Skupmy się nie tylko na kabinie, ale przede wszystkim na wnętrzu naszej maszyny, bo zastaniemy tam niezły miszmasz.

Kombajn to nie miejsce na roślinność

Choć może się wydawać, że droga, jaką przemieszcza się we wnętrzu kombajnu skoszona masa, jest prosta, to wcale tak nie jest. W czasie procesu omłotu w kombajnie zbożowym wytwarza się całe mnóstwo różnej wielkości resztek roślinnych. Mniejsze i większe źdźbła i zbożowy kurz przemieszczają się w środku maszyny, osadzając się wszędzie, gdzie tylko może.

Każdy zakamarek wnętrza po intensywnym koszeniu jest wprost oblepiony materią roślinną, która czepia się wszystkiego i niejednokrotnie rozrasta się do sporych rozmiarów. Ten cały roślinny bałagan po zakończonym koszeniu musimy dokładnie wyczyścić, pozbywając się nie tylko brudu, ale i likwidując zagrożenia z nim związane.

Zalegające we wnętrzu kombajnu resztki roślinne to dosłownie proszenie się o kłopoty, ponieważ mogą stanowić idealne miejsce do zagnieżdżenia się myszy, szczurów polnych czy kun. Zwierzęta te w poszukiwaniu pokarmu będą gryzły wszystko, także kable i wiązki elektryczne.

Przerwanie, a nawet uszkodzenie obwodu to znaczny problem, bo wyskakujące na ekranie błędy są trudne do zdiagnozowania, a jeśli znajdziemy źródło błędu, to jego usunięcie jest pracochłonne i zazwyczaj niezmiernie kosztowne.

Pozostawione w zakamarkach kombajnu resztki pożniwne to też inny problem. Takie kępy chłoną wilgoć z powietrza i ją magazynują. W sprzyjających warunkach, a o te nietrudno, potrafią “ożyć” i obrosnąć w ciągu zaledwie kilku tygodni do sporych rozmiarów. Wtedy ich mechaniczne usunięcie stanowi poważny problem i często wiąże się z wymuszonym demontażem niektórych elementów.

Kolejnym zagrożeniem związanym z zalegającymi resztkami pożniwnymi wewnątrz kombajnu jest to, jak przez zatrzymywanie wilgoci szkodzą jego konstrukcji. Miejsca, w których rośliny kiełkują i przerastają, są po ich usunięciu odparzone i mają często widoczne ślady postępującej korozji. To potencjalne punkty, w których rdza będzie się szybko rozwijała, niszcząc nie tylko stalową konstrukcję, ale też szczególnie połączenia blach czy mocujące je śruby.

Nie zapomnij wyczyścić heder

Czyszcząc kombajn, nie zapomnijmy też o hederze, bo i w nim gromadzi się sporo brudu i resztek. Gdy jest to możliwe, przed czyszczeniem można go uruchomić na chwilę, by samoczynnie pozbyć się źdźbeł i drobin słomy. Pamiętajmy też, by wszelkie prace wykonywać przy wyłączonym kombajnie

Dlatego właśnie po zakończeniu akcji żniwnej zaleca się dokładne wyczyszczenie wnętrza kombajnu. Posłużyć do tego mogą szczotka, dmuchawa do liści, sprężone powietrze i odkurzacz. Jeśli po wyczyszczeniu zauważymy ślady korozji na blachach, to należy je zakonserwować dostępnymi w sprzedaży środkami.