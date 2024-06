Wyczekiwanie na piątkowy raport o zapasach i stanie upraw może determinować ruchy na giełdach

Jak informują analitycy, nowe dane USDA oraz prognozy pogody dla Ameryki Północnej i regionu Morza Czarnego będą określać wydarzenia na rynkach zbóż i nasion oleistych w tym tygodniu.

W piątek 28 czerwca USDA opublikuje aktualne prognozy dotyczące areału upraw pszenicy, kukurydzy i soi w USA . Z niecierpliwością oczekuje się także inwentaryzacji zapasów pszenicy, kukurydzy i soi na 1 czerwca w USA. Wiosną USDA prognozowała spadek areału kukurydzy i wzrost areału upraw soi, powołując się na badania rolników. Pewne jest, że trend się potwierdzi, bo przy obecnych cenach i kosztach produkcji uprawa soi jest bardziej opłacalna niż uprawa kukurydzy.

Na razie zakłada się, że ​​powierzchnia upraw kukurydzy zmniejszy się w porównaniu z rokiem poprzednim, a uprawa soi wzrośnie. Analitycy spodziewają się, że w piątek USDA poda areał kukurydzy na poziomie nieco ponad 90 mln akrów. W przypadku soi spodziewany jest także nieco większy areał wynoszący blisko 87 mln arów. Oczekuje się również , że obszar uprawy pszenicy odnotuje niewielką korektę w górę do nieco ponad 47,6 mln akrów.

W kwestii zapasów w USA, analitycy spodziewają się, że zapasy pszenicy wzrosną o 20% rok do roku, do 685 mln buszli na dzień 1 czerwca. Oczekuje się, że kukurydza wzrośnie o 19% do 4,873 mld buszli, a soja o 21% do 962 mln buszli. To po raz kolejny przypomni nam, że magazyny w USA są dobrze zapełnione, co tłumi fantazje o wzroście cen na amerykańskich giełdach.

Podsumowując, należy zauważyć, że połączenie rosnących zapasów, większego obszaru i dobrych wycen zapasów wywiera presję na rynek amerykański, a w Rosji i na Ukrainie sucha i ciepła pogoda może prowadzić do dalszych strat w zbożach i nasionach oleistych. Prognozy pogody w UE są korzystne. Natomiast w przypadku pszenicy ponadprzeciętne opady mogą doprowadzić do spadku poziomu białka.

Źródło: Kaack