Wycofanie owoców z rynku

Od 6 kwietnia można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.82), prezes ARiMR informuje, iż w zakresie owoców, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów pozostała do wykorzystania ilość:

1 999 763 kg jabłek i gruszek,

374 960 kg śliwek,

510 000 kg brzoskwiń.

W związku z tym podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. grup owoców do Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później jednak niż 7 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia operacji.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OR ARiMR, tj. dnia 6 kwietnia 2018 r. (piątek).

Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień i wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

Źródło: ARiMR