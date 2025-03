Wybory Prezydenckie 2025: Co do zaoferowania rolnikom ma Sławomir Mentzen?

Kandydat Konfederacji na prezydenta – Sławomir Mentzen – krytykuje unijną politykę klimatyczną, sprzeciwia się Zielonemu Ładowi i podkreśla, że jego wdrożenie może doprowadzić do upadku rolnictwa w Europie. Jak jego zdaniem powinna być kształtowana polityka rolna?

Nie Zielonemu Ładowi i unijnej polityce klimatycznej

Sławomir Mentzen wielokrotnie podkreślał swój sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W jego ocenie regulacje związane z Zielonym Ładem prowadzą do wzrostu kosztów życia, likwidacji miejsc pracy i osłabienia konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz rolnictwa.

– Zielony Ład to upadek europejskiego rolnictwa i przemysłu, utrata dobrych miejsc pracy, wzrost kosztów energii oraz drogie przymusowe remonty – stwierdził Mentzen podczas jednego ze swoich wystąpień.

W ocenie kandydata Konfederacji celem unijnych regulacji jest stopniowa eliminacja europejskiego rolnictwa poprzez nakładanie coraz większych obciążeń na rolników. Dlatego Mentzen wskazuje na konieczność całkowitego wycofania się Polski z Zielonego Ładu i apeluje do polityków o zdecydowane działania w tej sprawie.

– Jeśli ten cel do 2050 roku uda się zrealizować, to po drodze trzeba zabić rolnictwo i przemysł, zwiększyć koszty życia. Nie stać nas na to – mówi Mentzen.

Protesty rolników i sprzeciw wobec unijnej polityki

W jednym z filmów opublikowanych na YT Mentzen przypomina, że protesty rolników w 2024 roku odbywały się nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach UE, takich jak Niemcy, Francja, Belgia czy Holandia. Protestujący domagali się wycofania unijnych regulacji związanych z Zielonym Ładem, sprzeciwiali obowiązkom ograniczania produkcji rolnej oraz otwieraniu unijnego rynku na produkty spoza Wspólnoty.

– Rolnicy nie protestują tylko w swoim imieniu, ale w interesie nas wszystkich. Jeśli Zielony Ład zostanie wdrożony, to nie tylko rolnicy stracą, ale całe społeczeństwo zapłaci więcej za żywność i energię – mówi Mentzen.

Umowa z Mercosur nie jest wolnorynkowa

Kandydat Konfederacji zwraca uwagę na problem importu produktów rolnych z Ukrainy i krajów Ameryki Południowej. Jego zdaniem towary te nie spełniają unijnych norm środowiskowych i sanitarnych, a mimo to trafiają na europejski rynek, wypierając produkty lokalnych rolników.

– To nie jest wolny rynek, jeśli polski rolnik musi spełniać wszystkie normy, a żywność produkowana na Ukrainie czy w Ameryce Południowej trafia do UE bez ceł i ograniczeń – zaznacza.

Jednocześnie podkreśla, że Zielony Ład nie zmniejszy emisji CO₂, a jedynie przeniesie ją poza granice Unii Europejskiej, prowadząc do uzależnienia Europy od importu żywności.

– Jeśli UE ograniczy produkcję rolną, to żywność będzie importowana spoza Europy, gdzie nie obowiązują te same normy. CO₂ nie zniknie – będzie emitowane gdzie indziej, a nasze bezpieczeństwo żywnościowe stanie się zagrożone – ostrzega Mentzen.

Mentzen porównuje sytuację rolników do przedsiębiorców

Jako ekonomista i przedsiębiorca Mentzen porównuje sytuację rolników z sytuacją przedsiębiorców, czego przykładem jest wymóg ugorowania 4% ziemi, narzucony przez UE.

– Rolnicy mają zrezygnować z produkcji na 4% swojej ziemi. To tak, jakby firma transportowa musiała odstawić na parking 4% swojej floty, ale płacić za utrzymanie ciężarówek – mówi Mentzen.

Podkreśla, że wysokie koszty energii, podatki i regulacje nie tylko ograniczają rozwój rolnictwa, ale także powodują wzrost cen żywności, co uderza w całe społeczeństwo.

Podczas konwencji wyborczej w Bełchatowie kandydat Konfederacji krytycznie odniósł się do argumentów zwolenników polityki klimatycznej UE. Podkreśla, że Zielony Ład nie poprawi globalnej sytuacji środowiskowej, a jedynie doprowadzi do wzrostu kosztów życia obywateli.

– Planeta nie płonie, za to kurczą się nasze portfele – mówi Mentzen.

Zwraca również uwagę na brak spójności w unijnej polityce – z jednej strony narzuca się surowe regulacje na europejskich rolników, a z drugiej otwiera rynek na towary z krajów, gdzie takich norm się nie stosuje.

Polityka rolna ma odpowiadać na potrzeby rolników

Mentzen postuluje wycofanie Polski z Zielonego Ładu, ograniczenie importu ukraińskich i południowoamerykańskich produktów rolnych, uproszczenie i obniżenie podatków dla rolników i przedsiębiorców, zniesienie składek i podatków od emerytur oraz dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe poprzez ochronę krajowej produkcji. Podkreśla, że polityka rolna powinna być dostosowana do interesów polskich rolników, a decyzje podejmowane w Brukseli nie mogą odbywać się ich kosztem.

Jego stanowisko w sprawie rolnictwa koncentruje się przede wszystkim na krytyce unijnych regulacji oraz obronie krajowych producentów przed zagraniczną konkurencją. Kandydat Konfederacji postuluje większą niezależność Polski w polityce rolnej i gospodarczej, sprzeciwiając się narzucanym przez Brukselę normom i ograniczeniom.