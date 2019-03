Wybory do izb rolniczych w późniejszym terminie

Lubuska Izba Rolnicza, nawiązując do posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 25 lutego br. i omawianego na nim terminarza tegorocznych wyborów do izb rolniczych, wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie czynności zmierzających do zmiany uchwalonej na dzień 28 lipca br. daty wyborów.

Lubuska Izba Rolnicza, podobnie jak część izb w Polsce, już na etapie projektu wnioskowała o korektę tego niefortunnego z punku widzenia rolnictwa terminu.

– Zarówno sama data wyborów, jak i okres poprzedzający tą datę to czas wzmożonych prac polowych, w szczególności żniwnych, który spowoduje, iż wybory do izb zejdą na dalszy plan, zarówno dla potencjalnych kandydatów na członków rad powiatowych jak i ich wyborców. Wpłynie to niewątpliwie na wizerunek izb rolniczych ze względu na jeszcze niższą frekwencję podczas głosowania, za co i tak już są odbierane negatywne sygnały – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes LIR.

Lubuska Izba Rolnicza wnioskowała, aby wybory do izb odbyły się w pierwszej dekadzie czerwca. Zdaniem LIR w porównaniu do wyborów z poprzednich lat, nawet czerwiec wydaje się późnym terminem, jednak nie tak bardzo żeby wpłynąć negatywnie na organizacje prac w gospodarstwach.

