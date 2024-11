Wybór olejów i smarów do maszyn rolniczych – prostszy, niż myślisz!

Marka Mobil Delvac oferuje szeroką ofertę środków smarnych dla właścicieli gospodarstw rolnych i firm transportowych – od olejów silnikowych i hydraulicznych po smary do łożysk. Przez blisko 100 lat oleje silnikowe Mobil Delvac przeszły wiele zmian, które mają ułatwić wybór odpowiedniego produktu.

Nowe nazwy, ale wciąż ta sama wysoka jakość

Nowa oferta dzieli oleje silnikowe Mobil Delvac na trzy główne kategorie – Ultra, Modern i Legend. Takie rozwiązanie zapewnia przejrzystość i ułatwia dostosowanie produktu do konkretnych typów silników oraz warunków eksploatacji.

Oleje Mobil Delvac Ultra to środki smarne klasy premium, przeznaczone do silników najnowszej generacji, wymagających najwyższej ochrony i maksymalnej wydajności. Dzięki wyjątkowej odporności na trudne warunki, oleje takie jak Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection V2 umożliwiają wydłużenie interwałów między wymianami oleju i oferują długookresową kontrolę gromadzenia się osadów. Wybrane produkty są także kompatybilne z silnikami zasilanymi biodieslem.

Mobil Delvac Modern zostały zaprojektowane dla współczesnych maszyn rolniczych i pojazdów ciężarowych, wprowadzonych do eksploatacji w ciągu minionej dekady, które wymagają zaawansowanej ochrony silnika i jego osprzętu. Oleje z tej kategorii sprawdzają się w intensywnej eksploatacji i zmiennych warunkach. Na przykład Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection zapewnia optymalną ochronę termiczną i przeciwdziała osadzaniu się zanieczyszczeń. Inne korzyści to m.in. wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna oraz zaawansowane właściwości myjące i dyspersyjne.

Mobil Delvac Legend to oleje, które powstały z myślą o silnikach starszych pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, które wciąż mają do odegrania ważną rolę i wciąż często można je spotkać na polskich drogach. Oleje takie jak Mobil Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty oferują solidną ochronę i sprawdzoną jakość, idealnie dopasowaną do starszych jednostek napędowych. To wciąż produkty o zaawansowanej formulacji, dobrych parametrach lepkości i wysokiej odporności na korozję i utlenianie.

Przejrzyste i nowoczesne etykiety

Chcąc ułatwić klientom wybór oleju, firma ExxonMobil zmieniła również etykiety Mobil Delvac. Nowe etykiety czytelnie komunikują poziom ochrony i wydajności oraz dostarczają cennych informacji, w tym o kompatybilności oleju z filtrami cząstek stałych DPF lub biodieslem. Każda taka informacja jest poparta badaniami i pracą zespołu specjalistów. Na przykład, za ustaleniem kompatybilności olejów silnikowych Mobil Delvac z biodieslem stoją testy odporności na utlenianie, pompowalności w niskiej temperaturze i utrzymania czystości tłoków.

Dzięki zmienionym etykietom właściciele gospodarstw rolnych i firm transportowych mogą lepiej dopasować oleje do wymagań swoich pojazdów. W zależności od tego, czy potrzebują produktu oferującego najwyższą ochronę przed utlenianiem i degradacją termiczną, jak Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection, czy na przykład wspierającego oszczędność paliwa, jak Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection.

Blisko 100 lat doświadczeń

Od 1925 roku Mobil Delvac towarzyszy właścicielom gospodarstw rolnych i firm transportowych, oferując oleje silnikowe, których formulacja uwzględnia postępy w konstrukcji pojazdów. W portfolio Mobil Delvac, poza produktami dbającymi o ochronę silnika, znajdziemy oleje do przekładni manualnych i automatycznych (np. Mobilube 1 SHC 75W-90), oleje do mechanizmu różnicowego i przekładni głównych (np. Mobilube 1 SHC 75W-90), smary do łożysk piast kół (np. Mobilith SHC 220) lub przegubów uniwersalnych (np. Mobilgrease XHP 222). Każdy z nich wykorzystuje technologię Mobil Delvac ułatwiającą wydłużenie okresu eksploatacji maszyn pracujących w wymagających warunkach.

Produkty Mobil Delvac wspierają również realizację celów zrównoważonego rozwoju, pomagając ograniczać emisję gazów cieplarnianych dzięki zwiększonej oszczędności paliwa i kompatybilności z biodieslem*. Jeżeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniego środka smarnego, skorzystaj z narzędzia doboru produktów.

Odwiedź stronę internetową Mobil Delvac i poznaj kompleksową ofertę środków smarnych dla branży rolniczej lub skontaktuj się z partnerem handlowym.

*Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu jego czynności obsługowych, warunków eksploatacji oraz wcześniej stosowanego środka smarnego.

Artykuł sponsorowany