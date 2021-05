Wszystko o suszy: inauguracja platformy susza.gov.pl

19 maja Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainaugurowało uruchomienie platformy susza.gov.pl – pierwszej strony w Polsce ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

– Poprzez platformę susza.gov.pl pragniemy szerzej spojrzeć na zjawisko, z którymi zmagamy się jako kraj. Platforma to nie tylko komplementarne centrum przekazu informacji, dotyczące suszy, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym odbiorca znajdzie wskazówki w zakresie oferowanej pomocy oraz wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to informacje dotyczące wsparcia podmiotów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych – mówi Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

– Inauguracja rozpoczęcia funkcjonowania platformy susza.gov.pl połączona z tak szeroką koalicją partnerów to impuls do postrzegania zjawiska suszy w sposób przede wszystkim ujednolicony i komplementarny na poziomie administracji rządowej, ale z dodatkowym walorem, którym jest właśnie środowisko nauki. Środowisko nauki, które ma bogatą ofertę merytoryczną, badawczą, dydaktyczną i rozwojową i które musi zostać wysłuchane – dodaje Łukasz Lange, pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborowi zasobów wodnych w środowisku.