Wszystko na lepsze: Jak rząd w rok naprawił całe rolnictwo (i dlaczego nie ma to nic wspólnego z sondażami)

Jesteśmy rok po wyborach, w resorcie w końcu panuje ład, spokój, porządek, systematyczna regularna praca. Skończyliśmy z partactwem – powiedział sekretarz stanu Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej wiceministrów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja prasowa wiceministrów rolnictwa, która odbyła się w środę 16 października w siedzibie MRiRW była okazją do przekazania dziennikarzom informacji, że po roku rządów premiera Donalda Tuska wszystko zmieniło się zdecydowanie na lepsze.

– Szanowni Państwo. Minął rok, od kiedy wygraliśmy wybory. Wybory, w których wielu mieszkańców Polski czekało zmian. My te zmiany wprowadzamy, realizujemy obietnice – ogłosił wiceminister Stefan Krajewski.

Ministerstwo w dialogu z rolnikami

Jedną z oczekiwanych zmian było usprawnienie pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na wyraźną prośbę samych rolników, przekazaną przez nich samemu ministrowi rolnictwa Czesławowi Siekierskiemu. Rolnicy nie musieli w tym celu pisać pism ani udawać się do Warszawy: minister Siekierski już od pierwszego dnia urzędowania spotykał się z nimi “na protestach, na drogach” i “w wielu miejscach”. Gdy usłyszał, że wnioski rolników rozpatrywane są za wolno, zareagował.

– Agencja pracuje, postawiliśmy na fachowców, w dużej mierze fachowców zwolnionych jednym podpisem prezesa jednego dnia – opowiadał wiceminister Krajewski z emfazą w głosie. – Pamiętacie państwo tą skandaliczną sytuację, kiedy 500 osób, które pracowały w instytucjach związanych z rolnictwem, zostali zwolnieni jednego dnia. Ci ludzie w wielu przypadkach wrócili – uważam, że to się należało polskim rolnikom – podkreślał mocno Stefan Krajewski.

Rekordowe kwoty dopłat wypłacane na czas

Dzięki temu wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich rozpoczęły się w najbliższym możliwym terminie, czyli 16 października. W dodatku będzie to rekordowa suma – o 1 mld 300 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Zaliczki zostaną wypłacone do końca listopada, a od 2 grudnia zacznie się realizacja wszystkich dopłat: bezpośrednich, obszarowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych, zalesieniowych. Rozdzielone zostały płatności obszarowe od dobrostanowych, dzięki czemu hodowcy będą mogli otrzymać część należnych pieniędzy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Adam Nowak, przekazał informację o rekompensatach za straty w wyniku powodzi – 5 tys. zł do hektara. Podkreślił, że to “znaczna pomoc”, ponieważ jest równowartością 5 ton pszenicy (a nie jak w 1997 r. jednej tony). Powiedział też, że na następny rok jest zaplanowane 85 mld zł na rolnictwo, czyli o 9% niż w poprzednim roku.

– Należą się wielkie podziękowania dla pana ministra Andrzeja Domańskiego, dla pana premiera Donalda Tuska, za to, że rozumieją potrzeby polskiego rolnictwa, wyzwania, które są przed nami i w sposób odpowiedni przygotowali projekt budżetu – powiedział podsekretarz Nowak.

Michał Kołodziejczak karze za marnowanie żywności

Na koniec konferencji wystąpił Michał Kołodziejczak – powierzono mu niezwykle ważny odcinek prac, czyli zapobieganie marnowaniu żywności. Nikogo nie zaskoczy informacja, że i na tym odcinku poprzedni rząd nic nie robił, dopiero sekretarz stanu Kołodziejczak zadziałał “ostro” – pod jego nadzorem została przygotowana ustawa o niemarnowaniu żywności, zobowiązująca sklepy pod groźbą wysokich kar do stosowania się do przepisów.

– Kiedyś te kary były symboliczne. Nasi poprzednicy nie zwracali uwagi na to, co się dzieje z żywnością i chcieli, żeby sklepy miały śmieszne kary. My podnosimy je od 5 tys. zł do nawet 15 tys. zł – mówił z naciskiem i wyraźną dumą sekretarz stanu Kołodziejczak. – Dbamy o żywność i będziemy dbać o żywność, bo żywność to wartość. Będziemy dbali, by jak najwięcej było jej produkowane i nasi producenci mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie.

Ład, spokój i porządek

Wszystkie te pozytywne dla rolników zmiany były możliwe, ponieważ zmienił się rząd i kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod okiem ministra Siekierskiego Ministerstwo i podległe mu instytucje pracują wreszcie jak należy.

– Jesteśmy rok po wyborach. W resorcie w końcu panuje ład, spokój, porządek, harmonia, systematyczna regularna praca – o czym trzeba jasno powiedzieć – poinformował zgromadzonych Michał Kołodziejczak. – Skończyliśmy z partactwem, skończyliśmy z brakiem dialogu z rolnikami. Od roku odbywają się regularne spotkania, rozmowy. Wszystkie decyzje ustalane są z rolnikami. Pomoc, która jest kierowana, wszystkie działania uzgadniane są z rolnikami. (…) mamy sukcesy, bardzo dobre działania.

Zbieg okoliczności?

Konferencje kierownictwa Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa często były poświęcone wskazywaniu błędów poprzedników, ale nigdy w aż takim natężeniu. Chyba jednak nie ma to żadnego związku z najnowszym sondażem poparcia dla partii politycznych:

– Gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu IBRiS dla “Wydarzeń” Polsatu – o czym informuje Interia.