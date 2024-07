Wszyscy mówią, że rolnictwo upada, a eksportujemy najwięcej na świecie

Często mówi się o tym, że europejska polityka w dziedzinie rolnictwa jest nieracjonalna, że ograniczamy produkcję, a prawda jest taka, że Unia Europejska jest największym na świecie eksporterem żywności – mówił komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na konferencji prasowej po posiedzeniu AGRIFISH.

Wojna na Ukrainie nie wpłynęła na bezpieczeństwo żywnościowe

Komisarz Janusz Wojciechowski podczas konferencji prasowej po pierwszym w okresie węgierskiej prezydencji w UE posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa stwierdził, że prezydencja ta zapowiada się bardzo obiecująco, i ma nadzieję, że polityka przyjazna rolnikom stanie się hasłem następnej Komisji Europejskiej.

– Musimy wspierać naszych rolników, żeby zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe, jak udało się to w czasie pandemii i kryzysu wywołanego agresją rosyjską na Ukrainę – powiedział Wojciechowski.

„Pakiet uproszczeniowy” dobrze przyjęty przez rolników

Oprócz zadowolenia z objęcia prezydencji przez Węgry komisarz wyraził też radość z faktu, że wiele delegacji krajowych mówiło o konieczności zwiększenia budżetu na rolnictwo, co jest “stanowiskiem bliskim jego wizji”. Konieczne jest utrzymanie zamiany obowiązkowości na dobrowolność działań podejmowanych przez rolników na rzecz klimatu.

– Tak było w pakiecie uproszczeniowym przyjętym przez Komisję Europejską w czerwcu i dobrze odebranym przez państwa członkowskie i rolników – mówił Janusz Wojciechowski.

Różnice w poziomie życia na wsi i w mieście

W opinii komisarza ds. rolnictwa bardzo ciekawa była dyskusja ministrów rolnictwa na temat żywotności obszarów wiejskich.

– Trzeba szukać synergii pomiędzy różnymi politykami UE, wspólną polityką rolną, polityką spójności, polityką odbudowy. Trzeba zniwelować różnice w poziomie rozwoju obszarów wiejskich i miejskich – to jedno z głównych wyzwań dla przyszłych wieloletnich ram finansowych – podkreślał Wojciechowski.

Polityka UE wobec rolnictwa sprzyja jego rozwojowi

Komisarz UE ds. rolnictwa powiedział też, że ważne jest przypominanie, że UE jest największym w świecie eksporterem żywności. Powiedział, że w roku 2023 nadwyżka w eksporcie produktami rolno-spożywczymi UE wyniosła ponad 70 mld euro, a w I kw. roku 2024 jest to już 18 mld euro. Jeśli ten trend zostanie utrzymany, rok 2024 będzie rokiem rekordowym.

– To jest ważne, bo często mówi się o tym, że polityka europejska jest nieracjonalna, redukujemy produkcję, coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od importu. A tak nie jest. UE jest największym eksporterem żywności na świecie.

Ukraina „pewnym problemem”, ale hamulce działają

– Są pewne problemy, mówiliśmy o Ukrainie. Jestem zadowolony, że państwa członkowskie pozytywnie zapatrują się na nowe ATM i środki ochronne – ja proponowałem te środki. Niektóre już zostały uruchomione dla trzech produktów, teraz widzimy, że miód zbliża się do 89% limitu, drób 59%. Ogólnie państwa członkowskie pozytywnie oceniają środki ochronne w ATM – mówił komisarz.

Nie bądźmy jak Chiny

Być może to przypadek, ale kontynuując swoją wypowiedź komisarz Wojciechowski powiedział o działaniach Chin wobec europejskiej wieprzowiny.

– Jest pewien poziom obaw co do dochodzenia antydumpingowego prowadzonego przez Chiny względem wieprzowiny. Ja byłem w Chinach zanim to się stało i mówiłem, że otwarty handel jest ważny dla bezpieczeństwa żywnościowego i dobrze jest unikać sytuacji, w której rolnictwo czy handel produktami rolnymi staje się ofiarą problemów, które zaistniały w innych sektorach – powiedział komisarz, co zabrzmiało jak komentarz do postulatu ograniczania importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.