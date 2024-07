Wspólna Polityka Rolna tworzy tętniące życiem lokalne społeczności

Komisja Europejska opublikowała 4 lipca raport podsumowujący analizę efektów finansowania rozwój obszarów wiejskich ze środków UE, oraz ocenę wpływu LEADER na obszary wiejskie. W obu dokumentach podkreślono znaczący wpływ wspólnej polityki rolnej (WPR) w zakresie zaspokajania potrzeb obszarów wiejskich i realizacji działań określonych w długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich.

Miliardy euro na działania obszary wiejskie ale nie na rolnictwo

Jak informuje Komisja Europejska, w latach 2014–2022 WPR przeznaczyła 8,6 mld euro na wsparcie działań niezwiązanych z rolnictwem na obszarach wiejskich. Pokazuje to rolę WPR nie tylko we wspieraniu rolników i rolnictwa, ale także we wzmacnianiu innych przedsiębiorstw i społeczności na obszarach wiejskich. W komunikacje KE możemy przeczytać, że rozwój obszarów wiejskich jest „drugim filarem” wspólnej polityki rolnej (WPR), wzmacniającym „pierwszy filar” wsparcia dochodów i środków rynkowych poprzez wzmocnienie społecznej, środowiskowej i gospodarczej zrównoważoności obszarów wiejskich.

Pieniądze z WPR na centra społecznościowe

Ze środków WPR można sfinansować np. budowę nowych dróg publicznych i wdrażanie rozwiązań w zakresie energii odnawialnej lub przekształcanie opuszczonych domów w centra społecznościowe. WPR pomogła również w tworzeniu przestrzeni oferujących usługi cyfrowe społecznościom wiejskim, zapewniając możliwość organizowania szkoleń, wydarzeń sportowych, występów lub lokalnych spotkań szkolnych. Lokalne władze wiejskie otrzymują również fundusze UE na digitalizację swoich działań, poprawę dostępu do usług, promowanie świadomości ekologicznej i wspieranie wiejskich start-upów w rozwijaniu innowacyjnych technologii.

60 000 nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich

Badania wykazały również wartość dodaną podejścia LEADER, które dostarcza małe, ale wpływowe projekty i przyczyniło się do stworzenia prawie 60 000 miejsc pracy i ponad 2700 lokalnych grup działania (LAG) obejmujących populację wiejską liczącą 170 milionów ludzi (obszary wiejskie UE obejmują 83% terytorium UE).

Tętniące życiem lokalne społeczności

– Każdy udany projekt poprawia warunki życia na wsi i dostęp do usług, przyczyniając się bezpośrednio do tworzenia tętniących życiem lokalnych społeczności – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska