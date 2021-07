Wsparcie na nawodnienia zwiększone do 300 tys. zł?

Wobec pogarszającej się sytuacji w gospodarowaniu wodą samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy oraz do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zwiększenie możliwości budowania zbiorników retencyjnych do 10000 m2 oraz głębokości do 3 m bez pozwolenia.

Rada apeluje również o zwiększenie kwoty wsparcia na realizacje inwestycji związanych z budową nawodnień do 300 tysięcy złotych.

– Obecnie budowa zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1000 m3 jest ekonomicznie nieuzasadniona, a kwota dofinansowania na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa w wysokości 100 tys. zł nie znajduje zainteresowania ze względu na zbyt wysokie koszty budowy systemów nawadniających – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.