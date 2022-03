Wsparcie finansowe dla pszczelarzy. Nabór wniosków od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. hodowcy pszczół mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich.

– Pomoc można otrzymać na realizację projektów szkoleniowych czy analizę jakości miodu. Możliwe jest także pozyskanie środków na różne zakupy, np. pszczół, sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. Pomoc można pozyskać także na realizację projektów naukowo-badawczych. O takie wsparcie mogą ubiegać się związki pszczelarzy, spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia skupiające pszczelarzy czy grupy producentów rolnych zajmujące się produkcją miodu. Natomiast w przypadku projektów naukowo-badawczych pomoc przysługuje jednostkom naukowym. Wnioski o pomoc przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do 31 lipca 2022 r – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Natomiast indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się o pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski o takie wsparcie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę, jednak nie może być ich więcej niż utrzymywanych pni. Dofinansowanie wynosi 20 zł na jedną taką rodzinę, a budżet tegorocznego programu to 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Nabór trwa do 31 maja 2022 r. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP. Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o ilości posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis, a także informację o otrzymanej pomocy de minimis.