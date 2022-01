Wsparcie dla hodowców świń , którzy ucierpieli z powodu ASF

Do 28 lutego 2022 r. producenci trzody chlewnej z terenów objętych ASF, którzy osiągnęli niższe dochody z powodu afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie. Jest to kontynuacja pomocy udzielanej w 2021 roku.

– Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej, nadać w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Dowiedzieliśmy się , że do wniosku trzeba dołączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy oraz kopie umów, jeżeli na ich podstawie została dokonana sprzedaż.