Wreszcie pozytywny sygnał z Matifu. Ceny zbóż nieznacznie, ale jednak w górę

Wczoraj ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku wzrosły, choć nie były to wzrosty znaczące. Pszenica zdrożała o 2,5 EUR/t to 293 EUR/t, kukurydza o 0,25 EUR/t do 283,75 EUR/t, a rzepak o 3,25 EUR/t do 564,25 EUR/t.

Z kolei w Chicago środowy wzrost zrekompensował straty z poniedziałku i wtorku. Dzisiaj ma się pojawić raport dotyczący globalnych zapasów pszenicy; zdaniem analityków prognoza zapasów zboża spadnie, co powinno dać impuls do dalszych wzrostów.

Spaść mają również prognozy dotyczące światowych zapasów kukurydzy, o 1,5 mln ton do 298,4 mln ton; USDA ma obniżyć produkcję dla Argentyny o 3,4 mln ton do 51,6 mln ton.

Ceny rzepaku wzrosły po 5 dniach spadków z rzędu.