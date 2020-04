Wozy asenizacyjne – systemy napełnienia i rozładunku beczki

Wytwórcy wozów asenizacyjnych oferują w tych maszynach różne rozwiązania dostępne w różnorodnych konfiguracjach. Różnice w wyposażeniu dotyczą także systemów napełniania i rozładunku beczek. Jakie rozwiązania w tym zakresie stosują wybrani producenci w swoich w maszynach – piszemy poniżej.

Rozwiązania w beczkach firmy Joskin

W ofercie belgijskiej firmy Joskin jest dostępnych aż 11 serii wozów asenizacyjnych o pojemności od 6000 do 32 000 l wyposażonych w jeden z pięciu systemów napełniania i opróżniania beczki. Najbardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym w tych maszynach jest próżniowy system pompowania wyposażony w pompę próżniową (kompresor). W modelach Alpina, Modulo, Volumetria, Quadra i Euroliner producent oferuje połączenie pompy próżniowej z pompą odśrodkową. Pompa prożniowa jest wykorzystywana do napełniania i opróżniania zbiornika. Pompa odśrodkowa umożliwia opróżnianie zbiornika przez działko rozlewające.

W niektórych modelach Joskin jest odśrodkowy system pompowania Storm w którym pompa wypycha gnojowicę przy wykorzystaniu siły odśrodkowej powstającej w wyniku obrotów śruby lub rotorów z łopatkami. Dostępny jest także system Dual-Storm będący połączniem dwóch pomp odśrodkowych. Rozwiązanie cechuje wyższa wydajność i lepsza możliwość zasilania szerokich aplikatorów. Innym montowanym w wozach z logo Joskin rozwiązaniem jest system pomp Vacu-Strom, który tworzy pompa próżniowa przeznaczona do napełniania zbiornika oraz odśrodkowa (Storm). Pompa Storm jest wykorzystywana do zasilania osprzętu służącego do rozlewania gnojowicy o dużych szerokościach.

Systemy w wozach Meprozet

W ofercie firmy Meprozet są dostępne beczkowozy o pojemności od 3000 do 30 000 l. W maszynach tych zastosowano próżniowy system napełniania beczki z montowanym na dyszlu kompresorem napędzanym z WOM ciągnika. Opróżnianie odbywa się za pomocą nadciśnienia lub grawitacyjnie. Napełnianie beczki może być wspomagane pracą turbonapełniacza montowanego do bocznego króćca zbiornika wozu asenizacyjnego. Urządzenie skraca czas napełniania o ok. 30% oraz eliminuje efekt spieniania gnojowicy podczas załadunku.

W wozie asenizacyjnym Meprozet PW-300 Quadro zastosowano potrójnie łamane ramię wysięgowe z hydraulicznie napędzaną pompą zanurzaną i wężem tłocznym. Urządzenie służy do samodzielnego tankowania jak również napełniania innych beczek. Dzięki temu wóz może być wykorzystywany do transportu gnojowicy oraz przepompowywania do zbiorników lub maszyn na polu.

Napełnianie beczkowozów z Chojny

W ofercie firmy Pomot Chojna znajduje się aż 14 modeli wozów asenizacyjnych o pojemności od 2500 do 30 000 l. Maszyny te wyposażono w kompresor napędzany z WOM ciągnika. Opcjonalnie jest dostępny hydrauliczny napęd kompresora. Kompresor jest wykorzystywany zarówno do napełniania, jak i opróżniania zbiornika poprzez wytwarzanie podciśnienia lub nadciśnienia w beczce. Zależnie od modelu wydajność urządzenia wynosi od 3400 do 10 000 l/min. W większych pojemnościowo modelach pompa może pompować gnojowicę również za pomocą ramienia ssawnego z przyczep dostarczających gnojowicę przez górny kielich gumowy. Obrotowe ramię ssawne umożliwia załadunek gnojowicy ze zbiornika naziemnego lub wkopanego.

Rozwiązania w wozach Pichon

Francuska firma Pichon ma w swej ofercie wozy asenizacyjne o pojemności od 2600 do 30 000 l. Maszyny te mogą być wyposażone w różne opcje napełniania beczki jak i rozlewania gnojowicy. Pichon proponuje napędzane z WOM ciągnika kompresory chłodzone powietrzem lub cieczą a także pompy wyporowe, łopatkowe i odśrodkowe. Pompy wyporowe krzywkowe są przeznaczone do produktów jednorodnych i lepkich. W odróżnieniu od kompresora ciecz przechodzi przez pompę. Pompy odśrodkowe wyróżnia wyższa wydajność napełniania zbiornika, mniejsze spienianie a także możliwość wypompowywania cieczy z większych głębokości. Producent oferuje trzy modele ramion do podbierania gnojowicy. Jednym z nich to wyposażone w dwa lub trzy przeguby ramię wieżowe. Umożliwia ono pobieranie gnojowicy ze zbiorników wkopanych jak i wysokich napowierzchniowych lub cystern. Inną propozycją jest ramię zanurzeniowe do pompowania gnojowicy z dna zbiorników wkopanych. Innym rozwiązaniem jest ramię pompujące opuszczane z wężem do lejka za pomocą siłowników hydraulicznych. Czynność tę traktorzysta wykonuje bez konieczności wychodzenia z kabiny ciągnika.

Autor: dr inż. Jacek Skudlarski