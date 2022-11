Wóz Joskin Cobra w nowej odsłonie. Czym się wyróżnia i ile kosztuje?

Wóz Cobra 2, bo o nim mowa, firma Joskin określa jako „ultrakompaktowy”, charakteryzujący się wyjątkowo wąską ramą połączoną z odpowiednio dużymi kołami.

Jak można sobie wyobrazić, wyzwaniem przy projektowaniu maszyny było zebranie wszystkich elementów technicznych i wyposażenia z dokumentacji projektowej (pojemność zbiornika, elektroniczny przepływomierz, ogromne koła, system pompowania) w minimalnej przestrzeni, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń związanych z europejską homologacją.

Jak we wszystkich wozach firmy JOSKIN, zbiornik jest całkowicie ocynkowany, co daje maksymalną ochronę przed korozją. Powierzchnię wykończono farbą przemysłową (zieleń firmowa marki JOSKIN), aby zachować połysk na dłużej.

Szczegóły wyposażenia:

Podpora stabilizująca

Po podłączeniu maszyny do ciągnika można podnieść podporę stabilizującą. Jest ona umieszczona na środku dyszla, dla większej stabilności, i całkowicie się w nim chowa. Nie ma ryzyka zahaczenia o przeszkody, na przykład na polu.

Podłączenie do ciągnika

Wszystkie funkcje maszyny można obsługiwać za pomocą terminalu ciągnika dzięki systemowi sterowania ISOBUS. Do przyłączy hydraulicznych w ciągniku konieczne są: przewód ciśnieniowy, wolny powrót, sygnał Load Sensing i spust hydrauliczny do aplikatora. Podczas do- i odłączania do ciągnika należy również podłączyć układ dwustronnego działania, aby opuścić lub podnieść podporę stabilizującą.

Centrala hydrauliczna

W tego typu maszynach zastosowano centralę hydrauliczną z pompą przemysłową Rexroth o pojemności 71 cc (model A4VG seria 32). Przepływ 243 l/min umożliwia hydrauliczny napęd pompy krzywkowej o przepływie proporcjonalnym do prędkości (elektrohydrauliczna kontrola przepływu przez prędkość obrotową pompy).

Z boku maszyny znajduje się oddzielny aluminiowy zbiornik hydrauliczny o pojemności 120 litrów. Jest on zabezpieczony pierścieniem i zamontowany na gumie. Tutaj znajduje się również chłodnica oleju. W przypadku stosowania z różnymi ciągnikami, system ten zapobiega mieszaniu olejów.

Skuteczne hamowanie i duże koła

15 100 litrów na jednej osi to dużo… Dlatego wymagany jest optymalny (pneumatyczny) układ hamulcowy. Wóz COBRA 2 wyposażony jest w oś kwadratową o boku 150 mm i szczęki hamulca bębnowego 520 x 180 mm. Z takim wyposażeniem maszyna może przejść homologację europejską mimo dużych opon 1000/65R32 (szerokość 1062 mm i średnica 2112 mm). Dzięki dużym rozmiarom opon chroniona jest struktura gleby i unika się ewentualnego bruzdowania gruntu. Można zatem stwierdzić, że wóz asenizacyjny przeznaczony jest do intensywnego użytkowania na łąkach i polach.

Aby móc zamontować takie opony na wozie, zachowując przepisową całkowitą szerokość pojazdu, JOSKIN musiał zmniejszyć szerokość ramy do 600 mm. By zapewnić większe bezpieczeństwo i zapobiec urazom, dodano plastikowe błotniki. Chroni to operatora maszyny i inne osoby znajdujące się w pobliżu przed ostrymi stalowymi krawędziami. Aby zapobiec rozbryzgom, długie gumowe osłony stanowią przedłużenie błotników.

System pompowania

W wozie Cobra 2 istnieją dwa systemy pompowania: przez zawór boczny (standard) lub przez wysięgnik (opcja).

Testowana przez nas maszyna wyposażona jest w pompę krzywkową Vogelsang (9000 l/m). Szybkie i łatwe połączenie służy do napełnienia jej wodą i zalania całego systemu po zakończeniu konserwacji.

Zanim gnojowica dopłynie do pompy, przechodzi przez filtr, gdzie włókna ulegają pocięciu, co zapobiega uszkodzeniu układu pompowania przez zanieczyszczenia stałe. Napędzany jest on silnikiem hydraulicznym i zatrzymuje ciała obce, takie jak kamienie, drewno, zbita słoma lub inne resztki znajdujące się w gnojowicy, zanim trafi ona do pompy. Pod filtrem znajduje się zawór hydrauliczny, który uwalnia ciecz podczas czyszczenia. W przypadku ciał stałych należy ręcznie otworzyć drzwiczki i usunąć zawartość. Jako opcja dostępny jest automatyczny system czyszczenia z uchylnym spodem.

Przyjrzyjmy się też bliżej drugiej opcji napełniania: wysięgnikowi z przednim punktem obrotu (Ø 8» – 200 mm).

Zalety przedniego punktu obrotu są liczne, a główną z nich jest dobry widok na całe narzędzie załadowcze, niezależnie od jego ustawienia. U jego podstawy znajduje się duże koło koronowe (o średnicy 650 mm) i koło zębate z przekładnią hydrauliczną, które umożliwiają obrót systemu o 270° (135° w każdą stronę). Zębatka smarująca ułatwia konserwację koła koronowego.

Po zakończeniu czynności pompowania, w celu powrotu wysięgnika do pozycji transportowej, następuje automatyczne zatrzymanie obracania przy stopniowym spowolnieniu w celu płynnego ułożenia go, gwarantując w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo (urządzenie działające za pomocą elektrozaworu proporcjonalnego). Następnie wysięgnik zostaje ułożony na przeznaczonym do tego uchwycie. Aby zapobiec hałasowi spowodowanemu drganiami i dłużej chronić całe urządzenie, wspornik wysięgnika pokryty jest Ertalonem. JOSKIN umieścił w pobliżu pojemnik na resztki gnojowicy, by w ten sposób utrzymywać beczkę w czystości przez cały czas.

Jeszcze na polu, wąż z zaworem hydraulicznym uwalnia ciecz blisko ziemi. Będąc w tym samym układzie co tylny zawór zasilający osprzęt do rozlewania, zawór hydrauliczny otwiera się jednocześnie z nim.

Ten uproszczony wysięgnik załadowczy z dwoma przegubami jest wyposażony również w turbonapełniacz z silnikiem tłokowym. Skraca to czas napełniania i zapewnia skuteczne zasilanie pompy krzywkowej, aby zmaksymalizować jej wydajność.

Ponieważ COBRA2 jest optymalnym wozem do pracy w polu, a nie do transportu drogowego, należy pracować przy użyciu innego wozu asenizacyjnego lub samochodu, aby zapewnić przewozy między zbiornikami magazynowymi a polem. Wysięgnik jest więc przydatny do pompowania gnojowicy bezpośrednio z innego pojazdu lub przez lejek ustawiony przy zbiorniku magazynowym.

Razem z maszyną dostarczany jest system „Autofill”, który służy do obsługi wszystkich funkcji hydraulicznych dotyczących zakończania napełniania, takimi jak przełączanie pompy, odpowietrzanie i zawór ramienia załadowczego. Urządzenie to współpracuje zarówno z zaworem ręcznym, jak i wysięgnikiem.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia

Z przodu wozu znajduje się, między innymi, 6 manometrów do mierzenia ciśnienia ssania, ciśnienia na dopływie gnojowicy do tylnego osprzętu, ciśnienia hydraulicznego dla filtra, ciśnienia hydraulicznego dla turbo i rozdzielacza, ciśnienia hydraulicznego dla pompy centrali hydraulicznej oraz ciśnienia aplikatora na podłożu.

W maszynie znajduje się również przezroczysty wskaźnik (Ø 150 mm) pokazujący poziom napełnienia, który jest niezbędny podczas pracy z aplikatorem. Ponadto dwa pływakowe wskaźniki poziomu umożliwiają z jednej strony regulację proporcjonalnego układu hamulcowego, a z drugiej przełącznika do wyłączania pompy. Jak można zauważyć, pomyślano o wszystkim, by informować kierowcę, czy maszyna pracuje prawidłowo i jaki jest poziom gnojowicy w zbiorniku.

Dyszel

W wozie COBRA2 występuje prosty, wąski i krótki dyszel, który ma bardzo zwartą budowę i zapewnia maksymalny kąt skrętu, co jest bardzo przydatne na końcu linii. Jego zawieszenie, składające się z 2 siłowników hydraulicznych dwustronnego działania z jednym zbiornikiem azotu, zapewnia wyjątkową elastyczność i wysoki komfort jazdy. Dodatkowo system ten daje możliwość większego lub mniejszego pochylenia beczki, aby w zależności od warunków terenowych bardziej lub mniej obciążyć ciągnik. Ta optymalizacja nachylenia zapewnia lepsze napełnianie zbiornika.

Drobne udogodnienia

Zgodnie z normami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami, wóz COBRA2 jest wyposażony w oświetlenie LED. Aby zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do wnętrza zbiornika, właz umieszczono z boku zbiornika, a nie na górze. Dzięki temu nie ma potrzeby wchodzenia na beczkę i narażania się na niebezpieczny upadek.

Przy takich kołach ułożenie węży nad błotnikami przed ruszeniem z miejsca jest prawie niemożliwe. By rozwiązać ten problem, firma JOSKIN znalazła odpowiednie rozwiązanie – pochyloną do przodu prowadnicę do ich układania. Umożliwia ona umieszczenie węża na prowadnicy, na dogodnej wysokości, a następnie zsunięcie go bez większego wysiłku. To proste, skuteczne i bezpieczne rozwiązanie!

W odniesieniu do rozlewania, hydrauliczny napęd pompy krzywkowej z wysokociśnieniowej pompy o zmiennej wydajności pozwala na bardziej precyzyjne i sprawne sterowanie przepływem gnojowicy, zarówno przy niskim jak i wysokim przepływie. Prędkość obrotową pompy krzywkowej określa się na podstawie wymaganego natężenia przepływu, prędkości jazdy i szerokości roboczej. Sekwencja rozlewu ON/OFF zapewnia obsługę poszczególnych funkcji hydraulicznych koniecznych podczas nawożenia.

Z tyłu ramy zintegrowanej znajduje się trzy- lub czteropunktowy układ zawieszenia. Ramiona podnośnika są kategorii 3, a rozstaw wynosi 870 lub 1010 mm. Podnośnik jest umieszczony bardzo blisko tylnej części zbiornika, aby jak najbardziej zbliżyć do niego osprzęt rozlewający, a tym samym zmniejszyć zwis tylny pojazdu. Przełącznik obok podnośnika pozwala na jego ręczne podnoszenie lub opuszczanie. Ta drobna opcja znacznie ułatwia czynności wykonywane podczas podłączania i odłączania osprzętu rozlewającego.

Kolejnym elementem, który warto uwzględnić, jest system centralnego smarowania (w opcji). System ten, występujący w tej maszynie, daje nie tylko komfort, ale także gwarantuje bezpieczeństwo i optymalną konserwację wszystkich ruchomych części wymagających smarowania.

Cena Cobry 2 15100 SXT w podstawowej wersji to ok. 372 tys. zł netto.