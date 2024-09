Woń obornika drażni przybyszów z miast. Czy będą musieli się z tym pogodzić?

Przybysze z miasta będą musieli zgodzić się na hałas, pracę w nocy, woń obornika i inne typowe cechy wsi, na której prowadzona jest produkcja rolna. Tego chcą Izby Rolnicze i złożyły w tej sprawie wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wprowadzenie do przepisów prawa obligatoryjnej zgody nowych mieszkańców wsi na uciążliwości związane z produkcją rolną jest konieczne dla ochrony interesów rolników – pisze Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych we wniosku złożonym do ministra Siekierskiego w dniu 18 września.

Nowi mieszkańcy kupują nieruchomości na terenach wiejskich i coraz częściej zgłaszają zastrzeżenia wobec standardowych działań rolniczych, takich jak hałas, zapachy, prace wykonywane w nocy czy inne nieodłączne elementy gospodarowania. Takie skargi i zgłoszenia do wszelkich służb państwa powodują liczne kontrole, co poważnie utrudnia prowadzenie gospodarstw rolnych, które muszą funkcjonować zgodnie z cyklem przyrody i wymogami produkcji rolniczej.

KRIR wnioskuje o podjęcie działań legislacyjnych dotyczących wprowadzenia przepisów wymagających od nowych mieszkańców wsi wyrażenia zgody na specyfikę uciążliwości wynikających z działalności rolniczej. Taka regulacja będzie umożliwiała rolnikom produkcję rolną na terenach wiejskich oraz chroniła interesy rolników, którzy od lat gospodarują na tych terenach, a także będzie zapobiegać konfliktom sąsiedzkim – argumentuje Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.