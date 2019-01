Wołowina – wzrost produkcji i importu

Komisja Europejska prognozuje, że produkcja wołowiny w 2018 roku w Unii Europejskiej może wynieść 7,9 mln ton, czyli o 0,5% więcej niż w 2017 roku, import może wzrosnąć o 8%, konsumpcja o 0,7% zaś eksport ma spaść o 6%.

Według analityków BGŻ BNP Paribas podczas pierwszych czterech miesięcy 2018 roku import wołowiny do UE wzrósł aż o 20% r/r. Wzrost ten może wynikać po części z nowego systemu zarządzania kontyngentem, w wyniku którego wykazywany import jest dużo większy w każdym pierwszym miesiącu kolejnego kwartału.

– Ceny wołowiny w UE pozostają stabilne. Ceny cieląt na początku lipca spadły o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największą stabilnością charakteryzują się ceny jałówek, które od początku roku są na poziomie zbliżonym do 3,9€ za kg, podobnie do średniej wieloletniej. Ceny krów od drugiego kwartału 2017 r. są dosyć stabilne, oscylując między 2,9€ a 3,05€ za kilogram – informują eksperci sektora Agro z BGŻ BNP Paribas.

Źródło: BGŻ BNP Paribas