Wojna w Ukrainie. FAO ponawia apel o wzmocnienie rolnictwa

FAO ponawia apel o wzmocnienie rolnictwa i zapewnienie pilnego wsparcia wiejskim gospodarstwom domowym. Pilnie potrzeba 115,4 mln dolarów, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego i pogorszeniu zakłóceń w łańcuchach dostaw żywności na Ukrainie.

Istnieje pilna potrzeba wsparcia ukraińskich rolników w sadzeniu warzyw i ziemniaków w tym sezonie wiosennym, a rolnicy powinni mieć możliwość i wsparcie w chodzeniu na swoje pola i ratowaniu zbiorów pszenicy ozimej, wskazuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

FAO ponad dwukrotnie zwiększyło swój początkowy wniosek o 50 mln USD, aby wesprzeć 376 660 małych i średnich gospodarstw rolnych lub prawie mln osób do grudnia br.

– Ponieważ dostęp do żywności, produkcja i ogólna dostępność żywności pogarszają się w wielu częściach Ukrainy w wyniku wojny, wysiłki na rzecz wzmocnienia produkcji rolnej i funkcjonowania łańcuchów dostaw żywności będą miały kluczowe znaczenie dla uniknięcia kryzysu żywnościowego w 2022 i 2023 r. Najważniejszą troską FAO jest wspieranie trwającego wiosennego sezonu sadzenia i zapobieganie zakłóceniom nadchodzących zbiorów ozimych, które zwykle mają miejsce w czerwcu-lipcu i mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w kraju. Rolnictwo zależy od pór roku. Nie ma czasu do stracenia, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu jesiennego – powiedział Rein Paulsen, dyrektor FAO ds. sytuacji kryzysowych.

Rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Ukrainy, odgrywając kluczową rolę w ochronie bezpieczeństwa żywnościowego i źródeł utrzymania w całym kraju, a także w regionie. Ogromne zniszczenia upraw i infrastruktury spowodowane wojną zagrażają produkcji żywności i bezpieczeństwu żywnościowemu.

FAO szacuje, że jedna trzecia upraw i gruntów rolnych nie może być zbierana ani uprawiana w 2022 r. Przymusowe wysiedlenie ludności cywilnej, uciekającej przed wojną oraz pobór mężczyzn do sił obrony terytorialnej skutkuje brakiem siły roboczej i zwiększonym obciążeniem kobiet. Sytuację tę pogarsza spadek dostępu i dostępności kluczowych środków produkcji rolnej.

Wstępne dane zebrane przez FAO w ramach bieżących ocen pokazują, że rolnicy na wszystkich poziomach potrzebują gotówki, aby pozyskać środki i usługi do produkcji żywności oraz utrzymać swoją działalność rolniczą.

Skutki wojny wymagają rozszerzenia działalności FAO na dużą skalę i wsparcia technicznego w całym kraju. FAO musi zapewnić uprawy i inne środki w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W najbliższym czasie dostarczenie warzyw, nasion wraz z gotówką zapewni dotrzymanie sezonowych terminów produkcji żywności.

Wsparcie dla posiadaczy zwierząt gospodarskich będzie obejmować dystrybucję drobnego inwentarza żywego, środków służących zdrowiu zwierząt, pasz, aby umożliwić wrażliwym gospodarstwom domowym produkcję mleka, mięsa i jaj w celu zaspokojenia rosnącego lokalnego popytu.

FAO będzie nadal wspierać średnich producentów i kluczowych uczestników rynku łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych, aby poprawić funkcjonalność rynku i dostęp do żywności w kluczowych społecznościach i ośrodkach miejskich.

Ponadto FAO zapewni bezwarunkowe transfery pieniężne, które mogą zaspokoić szeroki zakres podstawowych potrzeb przesiedlonych i innych podatnych na zagrożenia gospodarstw domowych dotkniętych konfliktami. Odbiorcy mogą wykorzystywać gotówkę do wspierania produkcji i sprzedaży żywności, w tym pracy, transportu, usług weterynaryjnych i sprzętu, na obszarach, na których są one lokalnie dostępne na rynkach.

Do tej pory finansowanie FAO wynosi 8,5 miliona dolarów, aby dotrzeć do 70 941 osób ze wsparciem środków do życia. Obejmuje fundusze FAO i wkłady partnerów, w tym Japonii, Belgii, Unii Europejskiej, Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) i Biura Pomocy Humanitarnej USAID (BHA). Wkłady pojawiły się w krytycznym momencie reakcji na kryzys. Fundusze będą wspierać drobnych rolników w utrzymaniu minimalnej produkcji żywności poprzez dostarczanie nasion pszenicy i kluczowych środków produkcji rolnej. Luka finansowa wynosi teraz 106,9 mln. dolarów. Dzięki większym zasobom FAO będzie w stanie dotrzeć do większej liczby osób przed sezonem wiosennym.