Wojciechowski: Unia Europejska nie narzuca sposobu realizacji Zielonego Ładu

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa 10 lutego podczas swojego wystąpienia w trakcie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział, że wkrótce z inicjatywy polskiego rządu w całej Unii Europejskiej zostaną wprowadzone dopłaty do nawozów. Uspokajał też niepokoje związane z Zielonym Ładem.

Ponadto w związku z wysokimi cenami nawozów ma być wprowadzony zerowy VAT oraz wyłączenie z systemu uprawnień emisji dwutlenku węgla producentów nawozów. Zapowiedział także wprowadzenie rozwiązań prawnych w sprawie dopłat do „rolnictwa węglowego”, czyli takiego które prowadzi działania zmierzające do eliminowania dwutlenku węgla z atmosfery.

Komisarz Wojciechowski zapewniał też, że wprowadzenie Zielonego Ładu jest szansą dla polskiego rolnictwa. Według niego cały program jest propozycją rozwiązań. Zdaniem Wojciechowskiego Unia Europejska nie narzuca sposobu jego realizacji – to państwa członkowskie w swoich planach strategicznych zdecydowały jak będzie wyglądać osiąganie poszczególnych wskaźników.

Chyba nasz rodak piastujący tak zacną funkcje w Komisji Europejskiej dawno nie był na polskiej wsi. Głosy polskich rolników diametralnie różnią się od jego wypowiedzi. Wielu w Europejskim Zielonym Ładzie nie widzi perspektyw dla rozwoju polskiego rolnictwa. Mówią, że te przepisy zabiją polską wieś. Dziś – dobrze byłoby chociaż, aby nasz komisarz “przypilnował” wprowadzenia dopłat do nawozów. Najlepiej, aby to stało się to jak najszybciej. Bez nawozów plony mogą być bardzo liche, a wysokie ceny nie są na kieszenie wielu rolników.