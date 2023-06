Wojciechowski o zakazie importu: Są trudności, ponieważ strona ukraińska bardzo mocno protestuje [video]

Dziś na Krajowych Dniach Pola w Sielinku pojawił się m.in. unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polityk odniósł się m.in. do kwestii przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy.

Decyzja na temat ewentualnego przedłużenia zakazu ma zapaść już w poniedziałek. Jak szanse na owe przedłużenie ocenia Janusz Wojciechowski?

– Jesteśmy w ostatnich chwilach przed decyzjami dotyczącymi przedłużenia tych ograniczeń importowych. Myślę, że wielkim sukcesem zainicjowanym przez rząd polski i przeprowadzonym przez Komisję Europejską było wprowadzenie tych ograniczeń. Nie było to łatwe, to było możliwe tylko do 5 czerwca, dlatego że warunki prawne były takie – stwierdził komisarz.

Teraz kolejne przedłużenie. Potwierdzam, są trudności związane z tym, że Ukraina bardzo mocno protestuje przeciwko ograniczeniom importowym. Myślę jednak, że wypracujemy rozwiązanie – mówił Wojciechowski.

Anna Arabska/Mateusz Wasak