Wojciechowski o pomocy Ukrainie: Niektórych towarów przyjeżdża zbyt dużo. Będę się opowiadał za wprowadzeniem ograniczeń

Podczas wczorajszej konferencji pt. Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego poruszony został temat ukraińskiego zboża napływającego do Polski.

– My rolnicy rozumiemy, że wszystko to to pomoc dla Ukrainy, tylko nikt w Brukseli nie podchodzi do tego, żeby mogła być relokacja płodów rolnych w całej Europie. Wpływa to tylko do nas; wschodnia ściana, woj. lubelskie, podkarpackie, te województwa bardzo cierpią, bo to się tutaj u nas zatrzymuje. Czy są prowadzone rozmowy w Komisji, aby rozmieszczać płody rolne w innych krajach UE? – pytał Mariusz Gołębiewski z ZZR “Ojczyzna”.

– Jeśli chodzi o Ukrainę, znam obawy rolników i widzę problem. Pomaganie Ukrainie jest naszym strategicznym wyzwaniem i to jest poza dyskusją, to kwestia bezpieczeństwa. Ale widać, że co do niektórych produktów trzeba będzie tę politykę zweryfikować. Import niektórych produktów rolnych rzeczywiście kilkukrotnie wzrósł po otwarciu tego handlu z Ukrainą i rozumiejąc dalszą konieczność pomagania Ukrainie rozważamy w Komisji, toczą się prace, co dalej z tym porozumieniem. Ja prezentuję pogląd, że wrażliwe sektory powinny być objęte ograniczeniami importowymi. Decyzje przed nami. To jest głos wielu komisarzy, mój głos jest taki, że jest problem z kukurydzą, jest problem z rzepakiem […]. Niektórych towarów przyjeżdża zbyt dużo. Tam gdzie ten eksport wyraźnie wzrośnie, ja będę się opowiadał za wprowadzeniem ograniczeń – wyjaśniał Wojciechowski