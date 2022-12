Wojciechowski o ograniczeniach w imporcie ukraińskich zbóż: to decyzja 27 państw członkowskich

Jak poinformował w piątek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, kwestia importu ukraińskich zbóż była ostatnio przedmiotem obrad Rady Unii Europejskiej.

– Trzeba bardzo poważnie rozważyć ograniczenia importowe w tych obszarach, które są wrażliwe. Pokazałem również, że konsekwencje tego importu najbardziej dotykają rolników w krajach sąsiadujących. To jest problem zboża, drobiu w Polsce, nasion słonecznika w Rumunii czy Bułgarii i tutaj jest potrzeba działań, tylko też musicie państwo wiedzieć, że to jest decyzja 27 państw członkowskich, bo kwestie dostępu do rynku są w tym trybie regulowane, ale deklaruję, że ta sprawa jest mi dobrze znana, a dane, które analizujemy potwierdzają, że jest problem dla kilku krajów, szczególnie dla Polski – mówił w piątek Wojciechowski.

– Sprawy handlowe nie są w mojej bezpośredniej odpowiedzialności, ale jako odpowiedzialny za rolnictwo będę o to zabiegał żeby wyciągnięte były wnioski. Musimy pomagać Ukrainie, to jest strategiczne zadanie, ale też koszty nie moga być płacone tylko przez jedną grupę zawodową – dodawał komisarz.