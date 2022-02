Wojakowa Akademia Techniczna ogłosiła rozpoczęcie współpracy z PIGMiUR

Wojskowa Akademia Techniczna wesprze działalność przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych. Zakres współpracy w obszarze dydaktyczno-naukowym określa porozumienie zawarte 9 lutego 2022 r. pomiędzy WAT a Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu.

Porozumienie podpisali prorektor ds. rozwoju WAT płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT i prezes Zarządu PIGMUiR Józef Dworakowski

Umowa przewiduje inicjowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy. Zakłada również współpracę w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów szkół średnich oraz staży i praktyk dla studentów.

Wszystkie te działania mają przyczynić się do wsparcia rodzimych producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz edukacji młodzieży. Zalążkiem współpracy było udostępnienie w ubiegłym roku przez WAT elementów bazy laboratoryjnej w celu przeprowadzenia przez PIGMUiR zajęć praktycznych z zakresu budowy i eksploatacji hydrotronicznych układów napędowych. Obecnie w ramach realizacji projektu „Inkubator 4.0”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, opracowywane jest w Akademii mobilne stanowisko laboratoryjne do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Wdrożeniem stanowiska zainteresowana jest PIGMUiR.

Podczas spotkania, które poprzedziło podpisanie porozumienia, płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT podkreślił, iż Wojskowa Akademia Techniczna dysponuje licznymi, doskonale wyposażonymi laboratoriami i współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi, w tym także z firmami branży rolniczej.

Zadania PIGMiUR, które przedstawił prezes Józef Dworakowski, to m.in. integracja firm branży, reprezentowanie wspólnych interesów, wymiana doświadczeń, koordynacja działań firm zrzeszonych w Izbie, współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, organizacja specjalistycznych szkoleń i seminariów, a także promocja firm z branży – w tym organizacja wystaw rolniczych, m.in. targów AGRO SHOW.

Izba wspiera kształcenie przyszłych pracowników, m.in. specjalistów w zakresie mechaniki, którzy przyczynią się do rozwoju branżowych firm krajowych. Źródłem ich pozyskiwania są szkoły. Nie dysponują one jednak wystarczającym zapleczem badawczo-laboratoryjnym. Nie posiadają go też firmy krajowe zrzeszone w PIGMUiR. Izba liczy w tym obszarze na owocną współpracę z WAT.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Centrum Transferu Technologii WAT – dr hab. inż. Adam Bartnicki, dyrektor oraz dr inż. Bogusława Gradzik, broker technologii. Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych reprezentował także wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzający Michał Spaczyński.