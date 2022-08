Wnioski suszowe tylko za pomocą aplikacji

W związku z wzrastającą suszą rolniczą przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Aplikacja na rok 2022 jest dostępna pod adresem:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą.

Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo wojewody.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Producent rolny ma

prawo do kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich

obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, do momentu

potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym

i uniemożliwia dokonywania dalszych zgłoszeń. Protokół oszacowania szkód w formie

dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez

suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwia producentowi rolnemu wybranie

upraw poszkodowanych przez suszę spośród upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku

o przyznanie płatności bezpośrednich. Natomiast dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią

weryfikację wprowadzonych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w

gospodarstwie rolnym. Dane te są niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej

i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa

za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Jeśli straty w gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30%, aplikacja odrzuci protokół, podając informację, iż „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.