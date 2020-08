Wnioski o wsparcie inwestycji rozpatrywane szybciej?

Rolnicy z Podlasia postulują o skrócenie czasu rozpatrywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków inwestycyjnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D.

Rolnicy składając wnioski inwestycyjne, kierują się w dużej mierze najbardziej pilnymi potrzebami związanymi z wymianą lub uzupełnieniem parku maszynowego w gospodarstwie.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wiąże się często z wzrostem cen planowanej do zakupu maszyny, bądź też z uwagi na potrzeby, zakupem jej ze środków własnych. Zdarzają się sytuacje, że rolnik nie może zmienić zakresu rzeczowego wnioskowanej operacji, a co za tym idzie skutkuje to odrzuceniem wniosku.

– Mamy świadomość, że czas od złożenia wniosku do przyznania pomocy bywa długi z różnych przyczyn, zarówno tych po stronie instytucjonalnej (ARiMR), jak i rolnika. Jednak nadrzędnym celem powinno być dążenie aby cała procedura zakończyła się przyznaniem środków – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Dlatego, jak podkreśla samorząd rolniczy, należy dołożyć wszelkich starań, by ten czas był jak najkrótszy, bo to w dużej mierze jest gwarantem efektywności realizowanego działania.

– Szczególną uwagę co do realnych terminów należy przyłożyć także w kontekście programów inwestycyjnych, które będą wdrażane ze środków nowego okresu budżetowego po 2021 roku – dodaje prezes PIR.