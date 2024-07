Wnioski o płatność dla małych gospodarstw można składać tylko do 2 sierpnia

W tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych do 22 lipca 2024 r. o dopłaty w wystąpiło 1,213 mln rolników (w kampanii 2023 ok. 1,24 mln). Natomiast do 2 września ubiegający się o dopłaty mogą się starać o dwie nowe formy wsparcia: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Płatność dla małych gospodarstw

przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Zastępuje ona wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, czyli maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo.

Rolnicy ubiegający się o tę płatność będą też mogli starać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (czyli uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności ONW, ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, zalesieniowe).

Jak czytamy w komunikacie Agencji, “Aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, należało najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca lub sankcyjnym do 26 lipca – a następnie, do 2 września 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw”.

Grunty wyłączone z produkcji

Płatność ta jest przyznawana: za wyłączenie z produkcji gruntów ornych do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Wyłączenie z produkcji oznacza zakaz prowadzenia każdej produkcji rolnej, w tym wypasu, koszenia, stosowania środków ochrony roślin.

Jak informuje ARiMR, płatność nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027. Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 2 września 2024 r.