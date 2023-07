Wnioski o dopłaty do zbóż i nawozów do końca lipca. Dopłaty także dla podmiotów skupujących

Dziś podczas briefingu prasowego minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował m.in. o przedłużeniu terminu składania wniosków o dopłaty do zbóż i nawozów do końca tego miesiąca.

Jak informowano już wcześniej, dopłaty do zbóż będą mogli otrzymać rolnicy, którzy sprzedadzą je do 15 lipca, zatem wydłużono ten termin o 2 tygodnie.

– Ten kto kupiłby nawozy do 31 marca może liczyć na pomoc tą nawozową, wydłużyliśmy ten termin do 15 maja także wszyscy rolnicy którzy kupili nawóz nie do 31 marca a do 15 maja, mogą liczyć na pomoc nawozową – poinformował minister Telus.

– Mamy pewien zator jeżeli chodzi o zboża, o magazyny może bardziej, nie o zboża, jeżeli chodzi o zboża, to sprawa jest opanowana. Jeżeli chodzi o magazyny, mieliśmy pewien zator w firmach, które kupiły mokrą kukurydzę od polskich rolników, suszyli i cena bardzo mocno spadła. Tutaj proponujemy tym firmom, które które kupiły kukurydzę mokrą od polskiego rolnika pomoc 200 zł do sprzedanej tony. Jeżeli te firmy będą teraz sprzedawać tą kukurydzę, 200 zł do tony będzie pomocy państwa – dodał.

Minister poinformował, że jeśli chodzi o pomoc suszową, to w tym roku będą powoływane komisje do oceniania skutków suszy. Równolegle będzie działała aplikacja suszowa, jednak jeżeli różnice w ocenie skutków będą duże, to wnioski będą weryfikowane.

Minister poinformował, że w ramach dopłat do zbóż na konta trafiło już prawie 420 mln zł dla 40 tys. rolników. W ramach dofinansowań do silosów złożono 9,5 tys. wniosków na kwotę prawie 400 mln złotych.