Wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać dłużej, ale dopłaty mogą być mniejsze

Pierwotnie termin składania wniosków o dopłaty do nawozów upływał w połowie maja, jednak jak poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, termin ten zostanie wydłużony do końca miesiąca.

O wydłużenie terminu wnioskowania o dopłaty do nawozów apelowały m.in. organizacje rolnicze, w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych, argumentując to trwającym sezonem prac polowych. Minister rolnictwa przychylił się do tych apeli.

Wnioski o dopłaty do nawozów można składać dopiero po złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie. Na program przeznaczono łącznie 3,9 mld zł; rolnicy mogą otrzymać 500 ha na grunty orne i 250 na użytki zielone z limitem do 50 ha. Jak informuje money.pl, minister Kowalczyk poinformował jednak, że jeżeli wniosków o dopłaty będzie więcej niż zakładano, pomoc może zostać nieznacznie zmniejszone.