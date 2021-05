Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe jeszcze tylko przez miesiąc

Już tylko miesiąc pozostał na złożenie e-wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Przypominamy, że wnioski można składać tylko przez Internet – wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus do 17 czerwca 2021 roku.

W roku 2021 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, przyznanie płatności ekologicznej, przyznanie płatności dobrostanowej, wypłatę pomocy na zalesianie ,premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową i przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Dodatkowo, w przypadku płatności dobrostanowej po spełnieniu warunków przyznania w/w płatności, można ubiegać się o rekompensatę kosztów transakcyjnych.

– Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości z tym związane można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, umówili się telefonicznie na konkretny termin – informuje ARiMR.

Ci, którzy nie złożą wniosków do 17 czerwca, mogą to zrobić jeszcze do 12 lipca, ale muszą pamiętać, że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).