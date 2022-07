Włoscy rolnicy będą musieli zamknąć swoje gospodarstwa z powodu… szarańczy

Rosnące koszty paliwa, nawozów i środków do produkcji w ogóle dotykają wszystkich europejskich rolników. Ponadto w wielu regionach Europy zmagają się oni ze spadkiem plonów spowodowanym suszą. A co, jeżeli do tych wszystkich plag dodamy plagę szarańczy?

Wówczas sytuacja staje się tragiczna. A właśnie takiej sytuacji doświadczają obecnie rolnicy we włoskiej Sardynii. O tym, jak poważna jest jest sytuacja, opowiedziała Reutersowi Rita Tolu, rolniczka prowadząca na wyspie 200-hektarowe gospodarstwo mleczne. Stwierdziła ona, że wielu jej kolegów będzie musiało zamknąć swoje gospodarstwa, ponieważ udźwignięcie obciążeń związanych ze wzrostem kosztów produkcji, suszą i plagą szarańczy przerasta budżety ich gospodarstw.

Obecna plaga szarańczy jest największą na wyspie od 30. lat. Dotyka przede wszystkim hodowców bydła i owiec, ponieważ owady chętnie żywią się trawami, koniczynami i lucerną. Jak szacuje Tolu, tegoroczne zbiory pasz dla zwierząt będą w jej gospodarstwie stanowiły zaledwie 1/5 zbiorów z zeszłego roku. A i tak rolniczka uratowała znaczną część paszy zbierając ją poza terminem agrotechnicznym, co nie pozostało przecież bez wpływu na jej jakość.

Wg prognoz inwazja szarańczy ma w tym roku dotknąć ok. 60 tys. ha upraw w porównaniu do 30 tys. w zeszłym roku i zaledwie 2 tys. ha w roku 2019.

Z szarańczą walczy się mechanicznie orząc pola oraz biologicznie, rozmieszczając chrząszcze żywiące się ich jajami. Największa dobrze udokumentowana plaga szarańczy miała miejsce na Sardynii w 1946 roku, kiedy to objęła 2/3 wyspy.