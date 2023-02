Włókowanie pola to pierwszy zabieg po zimie. Ile kosztuje włóka?

W okresie wczesnowiosennym pierwszym zabiegiem na zaoranych jesienią polach powinno być włókowanie, polecane głównie na zwięźlejszych glebach. Do tego potrzebujemy włóki która jest bardzo prostym narzędziem. Ile zatem kosztuje nowy sprzęt? Przekonajmy się.

Celem włókowania jest ścięcie wyskibień i przerwanie kapilar doprowadzających wodę do powierzchniowych warstw gleby, by ograniczyć jej bezproduktywne parowanie. Dzięki temu następuje też wyrównanie pola, rozbicie brył, niszczenie kiełkujących chwastów i pobudzanie kolejnych do kiełkowania. Poprawiają się także właściwości cieplne wierzchniej warstwy gleby, co umożliwia wcześniejsze wejście w pole z kolejnymi uprawkami i wysiew nasion.

Włóka z racji nieskomplikowanej budowy, która ogranicza się właściwie do ramy (sztywnej lub składanej) i prostych elementów roboczych jest maszyną wytwarzaną nie tylko przez dużych producentów takich jak chociażby Inter Tech, Jarmet czy Agro Factory, ale w znakomitej większości przez małe firmy co powoduje, że ceny nie są zbyt wygórowane.

Najtańsze niemarkowe, ale solidnie wykonane włóki o sztywnej konstrukcji i szerokości roboczej 3 m możemy nabyć już za kwotę około 3 tys. zł brutto.

Nieco szersze maszyny o szerokościach roboczych 4 do 5 m, które wymagają już siłowników hydraulicznych do złożenia kosztują w przedziale 5 do 8,5 tys. zł brutto. Za największe maszyny o szerokościach roboczych na poziomie 8 m przyjdzie nam natomiast zapłacić pomiędzy 12 a 15 tys. zł brutto.

Jak więc widać tego typu maszyny są raczej jednymi z tańszych i dzięki bogatej ofercie wśród producentów tego typu urządzeń jest w czym wybierać.