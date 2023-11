Włochy chcą wprowadzić zakaz syntetycznej żywności. Jako pierwszy kraj na świecie

Za chwilę Włochy mogą stać się pierwszym krajem na świecie, który zakaże syntetycznej żywności. Zapowiedział to włoski minister rolnictwa Francesco Lollobrigida podczas spotkania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów z udziałem unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

– Włochy będą pierwszym krajem wolnym od żywności syntetycznej i chcą dać przykład, jak można ją regulować. Jakość żywności jest sprawą zasadniczą i nie możemy zgodzić się na społeczeństwo podzielone na dwie części, w którym wysokiej jakości żywność jest produkowana tylko dla bogatej elity. Jesteśmy przekonani, że każdy powinien móc dobrze się odżywiać – stwierdził Lollobrigida cytowany przez Euractiv.

Stanowisko włoskiego szefa resortu rolnictwa poparł komisarz Wojciechowski.

– Jako komisarz jestem zwolennikiem rolnictwa tradycyjnego, bardzo mocno chronię produkty naturalne. […]. Syntetyczne mięso to nie mięso, syntetyczne mleko to nie mleko. Bronię produktu naturalnego i używanie nazwy produktu naturalnego w odniesieniu do produktu syntetycznego nie jest moim zdaniem krokiem w dobrym kierunku – powiedział Wojciechowski.

Dzisiaj we włoskim parlamencie odbywa się dyskusja nad projektem ustawy zakazującej produkcji, importu i wprowadzania do obrotu żywności wytwarzanej w laboratoriach.