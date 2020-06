Włącz własny prąd

1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli. To wspólna akcja Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Banku Polskiego.

Celem kampanii jest budowanie świadomości nt. możliwości płynących z wykorzystania energii odnawialnej w polskich domach jednorodzinnych oraz rozwijanie naszego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych.

– Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 MW mocy fotowoltaicznych, co oznacza, że w ok. 5,5 roku ta moc wzrosła aż o 9 tysięcy proc. Nasz kraj jest obecnie na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy z paneli słonecznych zainstalowanych w systemie. Polska realizuje obecnie redukcję ponad półtora miliona ton CO2 rocznie dzięki instalacjom fotowoltaicznym – informuje Ministerstwo Klimatu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu