Mniej wiśni, więcej borówek

Na Warszawskim Rolno – Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach skończyły się już dostawy wiśni. Ich ceny w tym roku były około czterokrotnie wyższe w porównaniu do cen 2016 roku. Dużo za to jest borówek amerykańskich, ceny hurtowe na poziomie roku poprzedniego, od 13 zł do 16 zł za kilogram. Są też krajowe śliwki, Porównując ceny 2016/2017, to w tym roku ich ceny wzrosły dwukrotnie.

– W ofercie hurtowej, Rynku w Broniszach, od 3 do 5 zł za kilogram. Sugerujemy nie czekać na późniejszy zbiór, bo śliwek będzie mniej o 40% w porównaniu do zbiorów 2016 r. GUS szacuje, że zbierzemy tylko 60 tysięcy ton. Jabłka odmian: Piros, Papierówka czy Paula Red są droższe niż w 2016 r. w zależności od odmiany od 20 do 45 %. Jabłek może być mniej nawet o 35% w porównaniu ze zbiorami minionego roku. Brzoskwiń i moreli, zbierzemy w tym roku tylko 1/3 tego co w 2016. Ceny w ofercie hurtowej krajowych brzoskwiń wahają się od 3 do 4 zł za kilogram, w opakowaniach po 6-10 kg, morele od 3do 8 zł za kilogram. Nadal spore są dostawy malin. Ceny od 10 do 15 zł za kilogram czyli na poziomie roku poprzedniego. Truskawki odmian późnych są w takiej samej cenie, a dostawy są spore. Nie brakuje w sprzedaży porzeczek – informuje Małgorzata Skoczewska, rzecznik prasowy Rynku Hurtowego w Broniszach

Źródło: Bronisze SA