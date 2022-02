Wiosną wsiej seradelę – zaoszczędzisz azot i użyźnisz glebę. Ekspert radzi

Wobec wzrastających cen nawozów, zwłaszcza azotowych, można się zastanowić, czy nie wykorzystać szerzej roślin bobowatych w płodozmianie, w tym seradeli, jako źródła azotu dla roślin następczych (okopowych, zbóż jarych, warzyw, itp.). Seradelę można uprawiać na zielony nawóz, paszę lub nasiona.

Wysiewana jest zwykle jako wsiewka w zboża ozime (żyto, pszenżyto, jęczmień), rzadziej w jare formy tych gatunków. Może być również uprawiana w poplonie ścierniskowym, a więc po żniwach, wówczas najlepiej w mieszance z łubinem żółtym lub (na nieco lepszych glebach) wąskolistnym. Przy uprawie na nasiona wysiewana jest zwykle wiosną w czystym siewie lub z niewielkim udziałem łubinu. Po przyoraniu późną jesienią pozostawia dla roślin następczych 40-60 kg/ha N i znaczne ilości biomasy organicznej, z której powstaną w wyniku mikrobiologicznych przemian związki próchniczne użyźniające glebę.

Seradela ma niewielkie wymagania glebowe, zbliżone do żyta (przeciętnie V klasa bonitacyjna), stąd nazywana jest koniczyną gleb lekkich. Uprawiana jest na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, wykazujących kwaśny lub lekko-kwaśny odczyn (pH powyżej 5). Gleby powinny wykazywać w miarę korzystne warunki wodne, co może ograniczać sens jej uprawy na bardzo lekkich, suchych glebach. Dlatego należy ją wysiewać w miarę wcześnie, przed lub z chwila ruszenia wiosennej wegetacji zbóż ozimych (przełom marca i kwietnia). Chodzi o to by wysiane nasiona (człony strąka) miały w początkowym okresie korzystne warunki wodne do skiełkowania i rozwoju korzeni. Kiełkuje już w temperaturze 3-5 st. C oraz wytrzymuje przymrozki do -5 st. C.

Seradela nie ma dużych wymagań przedplonowych, uprawiana jest zwykle po zbożach, jednak stanowisko powinno być w miarę czyste (wolne od chwastów). Wynika to z faktu iż dość długo kiełkuje i powoli początkowo rośnie, dlatego wrażliwa jest na zachwaszczenie, zwłaszcza przy uprawie w czystym siewie. Chwasty można zwalczać mechanicznie poprzez bronowanie, ewentualnie jednoliścienne graminicydami. Seradela ma niewielkie wymagania pokarmowe, zwłaszcza w stosunku do azotu (zbędne nawożenie N). Natomiast na glebach z niską zasobnością w P, K i Mg, celowe są ich niewielkie dawki – do 35 kg P 2 O 5 i MgO oraz do 60 kg K 2 O na 1 ha. Można je dodatkowo wysiać jesienią przed zasiewem zbóż ozimych, ewentualnie wczesną wiosną, a nawet (w mniejszej ilości) po żniwach. Jeśli seradela lub łubiny są uprawiane po raz pierwszy na danym polu, warto zaprawić nasiona szczepionką bakteryjną – Nitraginą, która umożliwi symbiozę azotu atmosferycznego przez bakterie i wykorzystanie go przez rośliny seradeli, a także łubiny (ten sam szczep bakterii).

W uprawie na zielonkę (wsiewka w zboża ozime) nasiona wysiewa się wczesną wiosną, w ilości 30-40 kg/ha. Praktykowany jest zarówno siew rzutowy, w tym ręczny, jak też rzędowy. Lepszy efekt powinien zapewnić wysiew rzędowy, co 12-15 cm, na głębokość 2-3 cm, pod warunkiem, iż nie będzie uszkadzana podczas wysiewu roślina ochronna. W poplonie ścierniskowym (wysiew do połowy sierpnia) normę wysiewu należy zwiększyć do 50 kg/ha. Z kolei przy jej uprawie na nasiona (bez rośliny ochronnej) powinna być wysiana w miarę wcześnie (w marcu lub I dekadzie kwietnia) w ilości 20-25 kg/ha, co drugą redlicę siewnika, a więc co 20-25 cm. Dobre wyniki w uprawie na nasiona, można też uzyskać wysiewając ją łącznie z łubinem żółtym lub wąskolistnym (osobnym przejściem siewnika), w proporcji 60 kg nasion łubinu + 20 kg seradeli. Łubin traktowany jest wówczas jako roślina podporowa dla wiotkich łodyg roślin seradeli. Problemem w tym przypadku może być zróżnicowany termin dojrzewania obydwu gatunków i ustalenie optymalnego terminu zbioru. Plon nasion seradeli oscyluje od 3 do 8 dt/ha, w korzystnych latach dochodzi do 10 dt.