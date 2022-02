Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach wymaga dobrej organizacji prac w gospodarstwie, gdyż termin na wykonanie zabiegu może okazać się bardzo krótki. Po zimie bywają problemy z wjazdem opryskiwacza na pole, rosnące z każdym dniem chwasty są coraz trudniejsze do zwalczania i wymagają traktowania wyższymi dawkami.

Substancje czynne do odchwaszczania zbóż ozimych dostosowane są na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Herbicydy, które niszą wyłącznie chwasty jednoliścienne są oparte na substancjach czynnych fenoksaprop_P-etyl i pinoksaden. Zwalczają miotłę zbożową i wyczyńca polnego aż do końca ich krzewienia. Herbicydy zawierające pinoksaden nie mają zarejestrowanych mieszanin ze środkami zwalczającymi dwuliścienne chwasty dlatego zabieg należy wykonać oddzielnie.

Jeżeli na plantacji zbóż występują gatunki jedno- i dwuliścienne możemy zastosować w momencie ruszenia wegetacji wiosennej aż do fazy pełni krzewienia substancję czynną: chlorotoluron. Ogranicza występowanie miotły zbożowej, gwiazdnicy pospolitej, chabra bławatka, wyczyńca polnego, jasnoty różowej, komosy białej, rumianu polnego, tasznika pospolitego, tobołków polnych.

W celu rozszerzenia spektrum działania (dotyczy chwastów dwuliściennych) w momencie ruszenia wegetacji aż do fazy końca krzewienia możemy zastosować mieszankę trzech substancji czynnych (gotową lub zbiornikową) tj. jodosulfuron metylosodowy + propoksykarbazon sodowy+ amidosulfuron, a do fazy drugiego kolanka substancje czynne: pinoksaden+florasulam.

Na chwasty dwuliścienne i miotłę zbożową od ruszenia wegetacji do początku strzelania w źdźbło mamy zarejestrowane herbicydy na bazie jodosulfuronu metylosodowego oraz dwuskładnikowe: tifensulfuron metylu+metsulfuron metylu, a także trzyskładnikowe: florasulam+piroksysulam+aminopyralid (do pierwszego kolanka) .

W przypadku wystąpienia na plantacji zbożowej chwastów dwuliściennych zalecana jest bezpośrednio po ruszeniu wegetacji substancja czynna MCPA lub MCPA+dikamba (do końca krzewienia), tribenuron metylowy, fluroksypyr lub karfentrazon etylowy + mekoprop (do początku strzelania w źdźbło), fluroksypyr, halauksyfen metylu (do drugiego kolanka).

Fragment artykułu „Wiosenne odchwaszczanie ozimin” autorstwa dr hab. Bogusławy Jaśkiewicz z IUNG-PIB, Puławy z najnowszego wydania Wiadomości Rolniczych Polska.