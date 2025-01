Wiosenne wapnowanie – termin, jaki nawóz wapniowy i dawka, kiedy wapno przedsiewnie

Już najwyższy czas, aby zastanowić się nad koniecznością zastosowania wapnowania przedsiewnego. Wyjaśniamy, kiedy je stosować i czy takie wapnowanie wpłynie korzystnie na glebę i roślinę uprawną.

Przedsiewne wapnowanie w okresie wczesnowiosennym jest przeznaczone pod rośliny jare w sytuacji nieodpowiedniego odczynu gleby. Należy pamiętać, że w przypadku roślin jarych odchylenie od odczynu optymalnego wiąże się z obniżeniem ich plonowania, znacznie dotkliwszym niż w przypadku roślin ozimych. Poza tym należy uwzględnić fakt, że dostępność składników pokarmowych dla roślin jest uzależniona od odczynu gleby.

Efektywność wapnowania

Optymalna biodostępność dla azotu, potasu i siarki ma miejsce przy pH powyżej 6,0, dla fosforu w przedziale od 6,5 – 7,5, a dla wapnia i magnezu przy pH powyżej 7,0.

Efektywność wiosennego wapnowania gleby jest uzależniona od

typu gleby,

aktualnego stopnia zakwaszenia

zawartości próchnicy glebowej.

Wapnować czy nie

Wapnowanie należy planować, gdy obecna wartość pH jest niższa o co najmniej 0,2 jednostki pH w stosunku do wartości optymalnej, zależnej od kategorii agronomicznej gleby. W przypadku gleb bardzo lekkich optymalny zakres pH wynosi 5,1 – 5,5, dla gleb lekkich 5,6 – 6,0, dla średnich 6,1 – 6,5, a w przypadku gleb ciężkich od 6,6 do 7,0.

Jednakże planując wapnowanie wiosenne należy uwzględnić nie tylko stan stanowiska glebowego, ale również rodzaj planowanej do uprawy rośliny, czy też aktualne warunki pogodowe.

Z roślin jarych szczególną wrażliwość na zakwaszenie gleb wykazuje burak cukrowy, rzepak jary, a ze zbóż jęczmień i pszenica. W przypadku tych roślin optymalne pH do ich wzrostu i rozwoju kształtuje się w granicach od 6,0 do 6,8.

Z kolei roślinami znoszącymi pH gleby w zakresie od 5,6 do 6,2 są kukurydza i owies czy pszenżyto jare, w przypadku którego poziom zakwaszenia nie powinien przekraczać wartości pH = 5,4.

Jeżeli stanowisko glebowe jest źle przygotowane pod kątem odczynu należy jak najszybciej podjąć decyzję o wapnowaniu wiosennym, które należy wykonać możliwie szybko, przed pierwszymi uprawkami. W tym przypadku czynnikiem ograniczającym może być jednie brak możliwości wjazdu w pole.

Termin wiosennego wapnowania

Należy pamiętać, że zabieg wapnowania wykonany w okresie wczesnowiosennym jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż ten przeprowadzony w okresie wiosennym czy też późnowiosennym, ponieważ umożliwia wykorzystanie zasobów wody zgromadzonych w glebie w okresie jesienno-zimowym. Poza tym wczesny termin wapnowania daje możliwość wniknięcia nawozów odkwaszających w głąb gleby.

Ważną rolę przy wykonywaniu tego zabiegu będzie odgrywać wilgotność gleby, niezbędna do przeprowadzenia jej odkwaszania, a także rodzaj zastosowanego nawozu. Po aplikacji nawozu odkwaszającego powinny być wykonane tylko niezbędne uprawki, gdyż wszystkie dodatkowe zabiegi mogą prowadzić do przesuszenia gleby. Podobnie, aby ograniczyć to zjawisko nie jest wskazane wykonywanie głębokiej uprawy.

Jaki nawóz wapniowy

W przypadku wapnowania wiosennego należy aplikować przede wszystkim nawozy charakteryzujące się wysoką reaktywnością oraz niewielkim oddziaływaniem na mikroflorę glebową.

Nie jest wskazane stosowanie wapna tlenkowego, które prowadzi do wysuszenia gleby oraz wapna odpadowego, które może doprowadzić do szybkich zmian w środowisku glebowym, które wpłynął niekorzystnie na wzrost młodych roślin. Wapnowanie może być wykonane z wykorzystaniem wapna nawozowego węglanowego.

Nie należy stosować nawozów do odkwaszania gleby w krótkim odstępie czasowym z aplikacją nawozów fosforowych, które najkorzystniej jest stosować umieszczając nawóz fosforowy poniżej linii aplikacji wapna. Nie jest wskazane również łączenie zabiegu odkwaszania z aplikacją nawozów naturalnych, takich jak obornik czy gnojowica.

Dawka nawozu wapniowego

Przy wiosennym wapnowaniu należy również pamiętać o redukcji dawki nawozu odkwaszającego do 50% dawki zalecanej w okresie jesiennym. Najczęściej mieści się ona w przedziale od 0,5 do 1,5 t/ha. Należy podkreślić, że poza działaniem odkwaszającym przedsiewne wapnowanie stanowi źródło wapnia dla roślin uprawnych.

Zalety wapnowania gleb

Wiosenne wapnowanie gleby przyczynia się do poprawy struktury gleby i jej stosunków powietrzno-wodnych, co w konsekwencji umożliwia lepszą gospodarkę wodną roślin.

Wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu jonów glinu na rośliny oraz zwiększa dostępność dla roślin makroskładników oraz oddziałuje na rozwój korzystnej mikroflory glebowej.

Wpływa na wytworzenie przez rośliny silniejszego systemu korzeniowego oraz zwiększenie ich odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. W konsekwencji wczesnowiosenne wapnowanie umożliwia poprawę plonowania roślin uprawnych.