Wiosenne odchwaszczanie zbóż w niskich temperaturach powietrza. Lista preparatów

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej, czyli najlepiej zaraz po ruszeniu wegetacji. Niestety jest to okres w którym występują jeszcze bardzo często niskie temperatury powietrza a nierzadko również przygruntowe przymrozki. Jakie środki użyć?

reklama

reklama

Aby zabieg herbicydowy w niskich temperaturach powietrza był skuteczny, konieczna jest informacja dotycząca minimalnej temperatury stosowania w jakiej może być zaaplikowany preparat. Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć.

Stan zachwaszczenia pola

Podstawowym warunkiem efektywnego odchwaszczania zbóż ozimych w okresie wiosennym jest przeprowadzenie lustracji pól (na krótko przed ruszeniem wegetacji), w czasie której możliwe będzie ustalenie składu gatunkowego chwastów, ich liczebność oraz fazę rozwojową. Otrzymane wyniki z obserwacji pozwolą na dobranie odpowiedniej do stanu zachwaszczenia substancji czynnej (s.cz.) herbicydu oraz przyjęcia właściwej strategii ochrony, wynikającej z aktualnych warunków atmosferycznych (głównie dotyczy to temperatury powietrza).

Skuteczność działania s.cz. herbicydów, uzależniona jest od bardzo wielu czynników, jednak w okresie wczesnowiosennym tym najistotniejszym dla powodzenia zabiegu opryskiwania, czynnikiem jest aktualna temperatura powietrza.

Temperatura dla skutecznego działania herbicydu

Zdecydowana większość s.cz. herbicydów polecana w okresie wiosennym do ochrony plantacji zbóż ozimych, wykazuje zadawalającą skuteczność działania w tzw. temperaturze optymalnej, tj. pomiędzy 10oC a 20°C. Niestety okres wczesnowiosenny bardzo rzadko a najczęściej nigdy nie charakteryzuje się tak wysokimi temperaturami. Najczęściej temperatura powietrza oscyluje w zakresie pomiędzy 0oC a 8oC.

Temperatura minimalna

Na całe szczęście w sprzedaży dostępne są herbicydy, których próg działania zaczyna się w tzw. minimalnej temperaturze powietrza. Jak sama nazwa wskazuje, próg ten określa nam temperaturę (rzadziej zakres temperatur) w jakiej dana s.cz. herbicydu może być stosowana (w której wykazuje zadawalający efekt chwastobójczy).

Jest to bardzo istotna informacja, gdyż poniżej tego poziomu s.cz. herbicydu, najczęściej wchłania się i przemieszcza znacznie wolniej i może zadziałać z dużym opóźnieniem lub najczęściej jej działanie jest mocno ograniczone lub nie występuje wcale.

reklama

Stosuj wyższą dawkę herbicydu

Warto pamiętać, że jeżeli temperatura powietrza podczas wykonywanego zabiegu jest na granicy minimalnej lub jest nieco niższa niż wymagana dla danej s.cz., to należy zastosować wyższą zalecaną przez producenta dawkę, szczególnie w sytuacji, kiedy na plantacji występują chwasty tzw. zimujące, znajdujące się zazwyczaj w zaawansowanych fazach rozwojowych.

Unikaj przymrozków po zabiegu

Należy również pamiętać o tym, żeby oprysk był tak zaplanowany, aby wymagane minimum termiczne wystąpiło nie tylko w dniu zabiegu, lecz również przez kolejne kilka dni po sobie (najlepiej 3 doby). W przeciwnym razie s.cz. herbicydu może nie wyeliminować chwastów lub zrobić to w bardzo słabym stopniu.

Oczywiście najkorzystniej jest wykonać zabieg opryskiwania w momencie, gdy temperatura powietrza mieści się w środkowym przedziale zakresu termicznego danej s.cz. herbicydu. Odradza się natomiast stosowania herbicydów przed zapowiadanymi przymrozkami, a sam zabieg należy przełożyć na późniejszy termin, czyli na kolejne w których one już nie wystąpią.

Decyduje substancja z najniższym progiem termicznym

Wspomnieć należy również o następującym fakcie a mianowicie, w przypadku stosowania herbicydu składającego się z dwóch lub trzech s.cz. (ewentualnie mieszaniny zbiornikowej dwóch lub trzech preparatów jedno lub dwuskładnikowych) o możliwości zastosowania w danej temperaturze powietrza, zawsze decyduje substancja, której próg termiczny jest najwyższy!

Pamiętajmy, że zamiast czekać na optymalne warunki pogodowe (co może potrwać kilka czy nawet kilkanaście dni), zdecydowanie lepiej i szybciej jest zastosować s.cz., z niskim progiem temperaturowym.

W tabeli zamieszczono informacje dotyczące możliwości stosowania s.cz. herbicydów w zbożach ozimych w niskiej temperaturze powietrza oraz spektrum gatunków chwastów jakie te s.cz. zwalczają.

Minimalny zakres temperatury w jakiej można stosować wybrane s.cz. herbicydów w okresie wiosennym do ochrony zbóż ozimych przed chwastami

Substancja czynna Minimalna temperatura (0C) Zwalczane chwasty Roślina uprawna chlorotoluron (-3)*-0 miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa i purpurowa, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime pinoksaden 1-2 chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime halauksyfen metylu 2 bodziszek drobny, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, mak polny, przytulia czepna (w fazie 2 – 80/90 cm wysokości), komosa biała, poziewnik szorstki, gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime tribenuron metylu 2-4 chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, tasznik pospolity pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime bifenoks 4 fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime florasulam 4-5 gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne pszenica ozima, pszenica twarda ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime piroksysulam 5 miotła zbożowa, wyczyniec polny, życica trwała, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy i perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime aminopyralid 5 chaber bławatek, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime metsulfuron metylowy 5-6 fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, tasznik pospolity pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime amidosulfuron 5-6 gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime jodosulfuron metylosodowy 6-10 miotła zbożowa, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime fluroksypyr 7-8 chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień zimy, żyto ozime

* – można stosować w temperaturze -3oC przy braku pokrywy śnieżnej

reklama

reklama

reklama