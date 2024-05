Wiosenna Akademia Rzepaku 2024

Bogaty program i pełna sala charakteryzowały kolejną edycję Akademii Rzepaku, która odbyła się w Krobi w południowej Wielkopolsce 21 maja. Spotkanie zorganizowane zostało prze firmę Rapool. Partnerami wydarzenia były firmy BASF Polska, Corteva Agriscience, Timac Agro.

Gośćmi specjalnymi spotkania wydarzenia byli prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, który mówił o patogenach ograniczających plonowanie rzepaku oraz prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu, Przyrodniczego w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania Artur Kozera opowiedział o nowych odmianach dostosowanych do zmieniających się warunków upraw. Wspomniał, że Rapool obchodzi w tym roku 50- lecie na rynku w Europie.

Szacuje się, że kiła kapusty dotyka ok 300 tys. ha upraw rzepaku w Polsce. Artur Kozera przestawił nowe odmiany odporne na kiłę kapusty. Wśród nich należy wymienić:

Nowość CREATE F1, która stanowi przełom w walce z kiłą kapusty. Nowa odmiana charakteryzuje się szerszym spektrum odporności na najczęściej występujące rasy tego patogenu, co sprawia, że staje się skutecznym narzędziem dla rolników w zapobieganiu i kontrolowaniu tej poważnej choroby.

Odmiana jako pierwsza na rynku w Polsce posiada unikalną cechę odporności CRE1 (Clubroot Resistance Enhanced 1), która chroni rośliny przed większą liczbą ras patogenu Plasmodiophora brassica, w porównaniu do tradycyjnych odmian. Rośliny charakteryzują się silnym wzrostem początkowym, co wpływa korzystnie na ich ogólną kondycję. Odmiana wyróżnia się wyjątkowo zdrowymi roślinami, co przekłada się na ich trwałość i odporność na różne warunki środowiskowe. CREATE F1 dobrze radzi sobie w trudniejszych warunkach zimowych, co dodatkowo zabezpiecza uprawę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Średni plon bezwzględny odmiany to 49,3 dt/ha, co przekracza standardowy wzorzec o 5%.

Kiła kapusty stanowi poważne wyzwanie dla rolników, a odmiana CREATE F1 staje się skuteczną bronią w tej walce. Odporność CRE1, będąca rozwinięciem tradycyjnej odporności MENDELA, znacznie poszerza zakres ochrony, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przed różnymi patotypami choroby. Dzięki tej innowacyjnej odmianie, ryzyko infekcji kiłą kapusty zostaje znacząco zredukowane, co przekłada się na większą stabilność i rentowność uprawy rzepaku.

CROCANT F1 to odmiana rzepaku która zapewnia podwyższoną odporność na kiłę kapusty oraz wprowadza nowy poziom bezpieczeństwa dzięki genowi odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana ta to wyjątkowe rozwiązanie dla rolników, którzy poszukują efektywnych i bezpiecznych odmian rzepaku.

Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Odmiana posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), co dodatkowo zabezpiecza rośliny przed jednym z najważniejszych wirusów atakujących rzepak. CROCANT F1 wykazuje wysoką tolerancję polową na dwie ważne choroby – suchą zgniliznę kapustnych i Verticillium, co wpływa korzystnie na zdrowotność roślin

i stabilność plonów. Odmiana jest odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co stanowi dodatkową korzyść

w procesie zbioru i przetwarzania. CROCANT F1 imponuje wynikami w badaniach COBORU, osiągając średni plon względny na poziomie 103% wzorca, czyli 48,1 dt/ha w latach 2021-2023. Odmiana jest średniopóźna

w kwitnieniu i dojrzewaniu, co umożliwia dostosowanie uprawy do specyfiki danego obszaru i warunków klimatycznych.

BERNSTEIN F1 to najnowszą odmianę rzepaku ozimego RAPOOL. Mieszaniec ten charakteryzuje się pełnym pakietem odporności na choroby wirusowe i grzybowe, daje to plantatorom potężne narzędzie do efektywnej kontroli uprawy rzepaku.

Nowy genetyczny mieszaniec BERNSTEIN F1 posiada multi odporność na choroby, obejmując zarówno wirusy, jak i grzyby. To kluczowa cecha, zapewniająca kompleksową ochronę roślin przed różnymi patogenami. Odmiana posiada dwa kluczowe geny: RLM7 oraz gen TuYV, odpowiedzialne za zdrowotność roślin. Dzięki nim BERNSTEIN F1 utrzymuje wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych i chroni przed wirusem żółtaczki rzepy.

W doświadczeniach rejestrowych uzyskał ponadprzeciętny potencjał plonowania. Średni plon względny w latach 2022-2023 wyniósł 108% wzorca, osiągając wartości 46,6 dt/ha w 2022 roku i 51,6 dt/ha w 2023 roku. BERNSTEIN F1 doskonale adaptuje się do różnych warunków glebowych, wykazując wysoką elastyczność w stosunku do różnych stanowisk. Sprawdza się zarówno na glebach słabszych, jak i tych o lepszej strukturze. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrym wigorem początkowym, co jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju roślin

w okresie jesiennym. BERNSTEIN F1 buduje biomasę, programując solidne podstawy pod obfite plony.

Badania przeprowadzone w surowych warunkach klimatu kontynentalnego w Estonii potwierdzają, że BERNSTEIN F1 posiada bardzo wysoką zimotrwałość, co sprawia, że odmiana jest idealna do uprawy w Polsce.

BEATRIX CL jest nową odmianę rzepaku ozimego, która staje się liderem w technologii CLEARFIELD®, oferując innowacyjne rozwiązania dla plantatorów walczących z samosiewami rzepaku i rzepakochwastami. To genetycznie mieszany, wyjątkowy mieszaniec, który podnosi standardy w uprawie rzepaku ozimego.

BEATRIX CL to odmiana dedykowana obszarom o wysokiej presji samosiewów rzepaku i rzepakochwastów. Dzięki technologii CLEARFIELD® i odporności na substancję czynną imazamoks, BEATRIX CL jest skutecznym narzędziem w kontroli chwastów. Odmiana charakteryzuje się szybkim rozwojem w okresie jesiennym, co sprawia, że doskonale sprawdza.

Następnie przedstawiciele firmy Corteva Przemysław Gawlas opowiedział o nowoczesnej zaprawie insektycydowej – Lumiposa i wpływie na dalszy rozwój rzepaku ozimego.

Lumiposa™ 625 FS to najnowsza i najbardziej kompleksowa insektycydowa zaprawa nasienna przeznaczona do ochrony rzepaku ozimego i kukurydzy. Zwalcza kluczowe, gryzące szkodniki rzepaku ozimego i kukurydzy, w tym śmietkę kapuścianą, pchełkę rzepakową, pchełki ziemne, gnatarza rzepakowca oraz drutowce!

Szkodniki po pobraniu Lumiposy™ przestają żerować i giną już po 24-60 godzinach.

skutecznie chroni rośliny od najwcześniejszych faz rozwoju przed wszystkimi kluczowymi szkodnikami rzepaku. Zapewnia wyraźną poprawę plonów i ogranicza szkody spowodowane szkodnikami, a tym samym poprawia efektywność plonów.

Ponadto Marian Kraśner z firmy Corteva opowiadał uczestnikom o jesiennej ochronie rzepaku ozimego przed chwastami.

Następnie przedstawiciel firmy Basf, dr Paweł Kazikowski zaprezentował Integral Pro– nowoczesną biologiczną zaprawę do ochrony rzepaku.

Integral Pro jest to FUNGICYD mikrobiologiczny w postaci płynnego koncentratu do zaprawiania nasion (FS), zawierający szczep MBI600 bakterii Bacillus amyloliquefaciens. Przeznaczony do stosowania w ochronie rzepaku ozimego oraz rzepaku jarego przed suchą zgnilizną kapustnych. Środek działa również jako stymulator naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane przez pchełki w rzepaku.

Druga część spotkania odbyła się na polach w stacji doświadczalnej NPZ Lembke w Grabonogu, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z tym w jaki sposób powstają odmiany mieszkańcowe.

Podczas części polowej, Piotr Kotowski z firmy Timac Agro Polska zaprezentował odkrywkę glebową i omówił znaczenie silnego systemu korzeniowego i aktywnej gleby jako podstawy budowy dobrego plonu, zaś prof. Witold Szczepaniak przeprowadził ocenę bieżącej kondycji roślin i przygotowanie stanowiska do nowego sezonu.

Kolejna edycja Akademii Rzepaku odbędzie się na jesieni, gdzie będzie można zaobserwować wyniki wielu doświadczeń prowadzonych na poletkach.