Wilki urządziły rzeź w zagrodzie hodowlanej w Cieminie

Krwawej jatki dokonały grasujące w Zachodniopomorskiem wilki w zagrodzie hodowlanej w Cieminie (gmina Borne Sulinowo). Jak donosi serwis szczecinek.naszemiasto.pl drapieżniki zagryzły kilkanaście danieli, muflonów i jeleni sika.

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 marca, wilki, jak wynika z informacji przekazanej przez właściciela gospodarstwa, zagryzły i częściowo pożarły ponad dziesięć zwierząt, w tym cielne samice muflona. Straty oszacowane zostały na co najmniej 20 tysięcy złotych. To zresztą nie pierwszy tego typu atak w gminie Borne Sulinowo.

– W ostatnim roku doszło w Cieminie do trzykrotnych ataków na stada owiec. Myśliwi potwierdzają, że w pobliżu wsi zadomowiła się – zakładając tzw. gawrę – wataha wilków, która mając łatwy łup, nie przeniesie się inne miejsce. Ostatnim razem pracownik farmy owiec widział watahę siedmiu wilków, którym przewodził potężny basior, czyli samiec wilka – informuje Rajmund Wełnic ze szczecinek.naszemiasto.pl. A cytowany przez niego Dariusz Tederko, prezes koła łowieckiego Darzbór Szczecinek, dodaje, że w życiu nie widział takich szkód spowodowanych przez wilki.

Poszkodowany hodowca może liczyć na odszkodowanie od państwa za wyrządzone przez drapieżniki szkody, sprawą musi się jednak wcześniej zająć komisja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ może też wydać zgodę na odstrzał wilków, to jednak nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie, bo jest to gatunek chroniony. A problem narasta, na terenie samej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Szczecinek (dawne województwo koszalińskie i słupskie) już dwa lata temu – według rachuby leśników – bytowały 263 wilki. Obecnie jest ich zapewne znacznie więcej.

Paweł Palica

Foto: Dariusz Tederko, koło myśliwskie Darzbór Szczecinek