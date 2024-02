Wiesław Gryn: “Cała Europa dzisiaj płonie, cała Europa się temu sprzeciwiła” – protesty rolników 9.02.2024 [WYWIAD]

Nie może być tak, że na mocy rozporządzenia Brukseli my będziemy uprawiali lub nie uprawiali. To my, rolnicy wiemy, co jest potrzebne tej ziemi, kiedy stosować nawozy a kiedy ich nie stosować – mówi Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego na proteście w Hrubieszowie.

Europa obudziła się w Hrubieszowie. Tu, 20 grudnia ok. 400 rolników rozpoczęło cykl protestów, które przerodziły się w masowe protesty w całej Europie. Władze Unii nie chcą zgodzić się z rolnikami, proponują jakieś zmiany, ale rolnicy nie chcą zmian na rok, tylko odrzucenia Zielonego Ładu i stworzenia go od nowa. Z Zielonego Ładu może pozostać tylko ład, stworzony we współpracy z rolnikami.