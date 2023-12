“Wierzę, że nowy polski rząd zniesie tę blokadę”. Zełenski o zakazie importu zbóż

– Wierzę, że nowy polski rząd zniesie tę blokadę. Ona jest sztuczna. Nie można upolityczniać kwestii zboża. Polska także wiele straciła finansowo – stwierdził podczas wczorajszej konferencji prasowej prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca nazwał decyzję o wprowadzeniu embarga na ukraińskie zboże “polityczną” oraz zasugerował, że nie ma przeszkód, aby ją zmienić, ponieważ poprzednia władza przegrała wybory.

Zełenski wyraził swoje niezadowolenie zarówno z zakazu importu zbóż jak i z trwającej na polsko-ukraińskiej granicy blokady wskazując, że jego kraj w ich wyniku traci plony oraz miliony w dochodach.

– Kompromis, w którym nie wszyscy przetrwają? Nie eksportować tego zboża? Jaki był kompromis? Powiedzieliśmy OK, nie będziemy sprzedawać zboża do Polski, wyeksportujmy to – stwierdził.

Jednak obecnie drogowy tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj ze względu na wspomniane blokady nie jest możliwy.

Jednocześnie prezydent wyraził wdzięczność Polsce i Polakom za dotychczasową pomoc, oraz wskazał, jak na Ukrainie postrzegani są Polacy.

– Wiadomo, jak traktuje się Polaków. Z wielką sympatią i miłością. Nawet gdy wszyscy zobaczyli, że mamy konflikt na szczeblu przywódców, Ukraińcy zaczęli bronić Was, a nie mnie – powiedział Zełenski.

Źródło: LB.ua