Wieprzowina – rosną ceny prosiąt w UE

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wskazuje pierwsze pozytywne symptomy zmian na rynku trzody chlewnej.

W ocenie KZP–PTCH, powoli odczuwalny jest wzrost zainteresowania zakładów mięsnych surowcem wieprzowym. Część zakładów już teraz rozpoczęła przygotowania do sezonu grillowego i w magazynach odkładane są większe zapasy wieprzowiny.

– Rosnące ceny prosiąt w całej UE wskazują na większy optymizm producentów tuczników, co do dalszego rozwoju sytuacji rynkowej. W tym roku Wielkanoc przypada na 21 kwietnia. 10 dni później jest seria świąt państwowych, które zbiegają się z rozpoczęciem sezonu grillowego. Wiele okazji do świętowania nie pozostanie bez pozytywnego wpływu na rynek – – mówi Aleksander Dargiewicz, dyrektor zarządzający Krajowym Związkiem Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Jak podkreśla KZP–PTCH, większy popyt na wieprzowinę powinien przełożyć się na wzrost zainteresowania żywcem wieprzowym i możliwością wzrostu ceny.

Źródło: KZP-PTCH