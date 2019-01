Wieprzowe prognozy

Jak wynika z najnowszego raportu „Short term outlook for EU agricultural markets” produkcja mięsa wieprzowego w UE w 2017 r. wyniesie 23,5 mln t, wobec 23,8 mln t w 2016 r., co oznacza spadek o 1,1% w relacji rocznej. Z kolei w 2018 r. oczekuje się nieznacznego wzrostu unijnej produkcji, która prognozowana jest na 23,7 mln t.

Według analityków z BGŻ BNP Paribas w 2017 roku w związku ze spadkiem produkcji i wzrostem cen mięsa wieprzowego w UE, a także załamaniem się eksportu do Chin, oczekuje się zmniejszenia wolumenu unijnego eksportu o 9% do 2,56 mln t. Od stycznia do lipca br. Chiny zakupiły 788,3 tys. t produktów wieprzowych, czyli aż o 32% mniej r/r. Spadek ten został częściowo zrekompensowany wzrostem eksportu do Japonii (+7%), Korei Południowej (+26%) i na Filipiny (+15%).

Natomiast w 2018 r., w związku z prognozowanym wzrostem produkcji, wolumen eksportu będzie nieco większy (+3%) i wyniesie 2,64 mln t.

Źródło: BGŻ BNP Paribas